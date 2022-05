La próxima semana terminará de pagarse la primera de las cuotas del Refuerzo de Ingresos para trabajadores informales, monotributistas de categorías más bajas y trabajadoras de casas particulares. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantendrá abierta hasta fines de mayo la instancia de reclamo para personas rechazadas que, consideren, hubo errores en el entrecruzamiento de datos socioeconómicos.

En total serán casi 7,5 millones de adultos de todo el país que cobrarán el bono de $18.000 -en dos cuotas, en mayo y junio- por parte de la Anses en sus cuentas bancarias, como una política del Gobierno nacional para compensar la suba de precios de los alimentos y bienes de primera necesidad en los últimos meses.

"La idea fue llegar a quienes más lo necesitaban y poner dinero en el bolsillo de los argentinos y las argentinas que menos tienen en términos económicos", explicó la titular de Anses, Fernanda Raverta.

De todas formas la Anses ya está evaluando más de 42.000 reclamos de personas que se acercaron a sus oficinas para pedir la inclusión en el programa. "Hasta fin de mes estamos recibiendo reclamos en las oficinas de manera presencial. Si tuvimos algún problema en el cruce de información con algún organismo se puede saldar con una nueva evaluación de la situación", aseguró.

Un ejemplo podría ser el caso de una persona que hubiera sido dada de baja de una cobertura de medicina prepaga -condición excluyente para recibir el Refuerzo-, que tiene el talonario de la baja pero que esa cobertura aún figurara vigente en la Superintendencia de Salud.

A diferencia de lo que fue la inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el Refuerzo de Ingresos contó con todas las oficinas de Anses abiertas todos los días -incluso sábados- para llegar a aquellas personas que prefirieran ir presencialmente, aunque casi el 98% de los casi 12 millones de personas que buscaron inscribirse lo hizo a través de la web.

"El primer día se inscribieron 5 millones de personas y en ningún momento se cayó la página. Implementamos una cola virtual que, en el pico máximo, llegó a tener un máximo de 1,6 millones de personas y en ese momento la espera fue de solo de media hora. Por eso celebramos el funcionamiento de la página de Anses. Fue un proceso absolutamente exitoso en términos de inteligencia institucional", sostuvo.

Los motivos para denegar el Refuerzo incluyeron la inscripción de trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados que se inscribían pensando que se estaban refiriendo al bono de ellos, menores de 18 años y personas con consumos en tarjetas de débito o crédito mayores a los dos salarios mínimos, entre otros criterios socioeconómicos.

El cronograma de pago de la primera cuota de $ 9.000 para trabajadores continuará este lunes 30 de mayo con los beneficiarios con DNI finalizado en 6; el martes 31 con los DNI terminados en 7; el miércoles 1 de junio con los terminados en 8; y el jueves 2 de junio con los finalizados en 9.

Sin pedir fe de vida

La directora de la Anses, Fernanda Raverta, indicó que desde su oficina mantendrá el pedido a los bancos privados de no exigir la fe de vida a quienes reciben jubilaciones y pensiones, como ya lo hacen el Banco Nación, el Banco Provincia, el de Córdoba y el de La Pampa. "No se me ocurre que un banco le entrega un crédito a una persona que no esté con vida. El banco sabe quién está con vida y quién no", dijo Raverta, titular de la Anses.