Luis Green. El jefe del área de fronteras destacó el fuerte secuestro de drogas en Misiones por el trabajo coordinado de las fuerzas.



El secretario de Fronteras, Luis Enrique Green, aseguró que en 180 días enviará al Congreso un proyecto de una nueva ley de fronteras, moderna y que apunta, entre otras cosas, a combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, una deuda de la democracia, ya que la legislación vigente tiene más de 70 años.



Durante una entrevista con Télam, explicó que el objetivo de lograr la aprobación de la norma se enlaza directamente con la creación misma de la Secretaría de Fronteras por parte del presidente Mauricio Macri, como parte de ‘su firme compromiso en la lucha contra el narcotráfico‘.



‘El Estado estuvo ausente de nuestras fronteras por lo menos desde hace unos 30 años y el gobierno anterior tampoco actuó en el tema‘, recordó el funcionario.



‘Nosotros tenemos que plasmar en la norma una nueva Zona de Seguridad de Fronteras, que constituye una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima de una extensión máxima de 150 km en el límite terrestre, y de

50 km, en el marítimo‘, explicó.



Green cuenta que hace ‘22 años que no se revisa el ancho geográfico de la zona se seguridad, y acá no se trata de blindar las fronteras, sino de hacerlas amigables, no engorrosas, para el turismo y el comercio, pero sí controlar y complicar al máximo posible la acción del narcotráfico y contrabando‘.



‘Es un trabajo delicado, arduo, pero que hay que hacerlo porque, hoy en día, uno podría cortar de raíz la mercadería que reciben los manteros de Once o las distintas saladitas, sólo desactivando el contrabando hormiga de los paseros en Aguas Blancas o en Salvador Mazza, en Salta; pero claro, eso así no se puede hacer porque se le cortaría de un día para el otro el medio de vida ancestral de esa gente y habría una pueblada en Orán, por eso la solución pasa por crear cooperativas y trabajo de otra manera para esa gente‘, explicó.





Misiones, un territorio clave en este tema, es una provincia con casi totalidad de frontera internacional, por eso ha resultado prácticamente el primer espacio elegido para ejecutar las nuevas políticas de control, dijo el funcionario. ‘En el puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, lo que se hizo fue unificar la base de datos de migraciones con las de Interpol para acceder online a información internacional las 24 horas, para detectar con certeza a criminales que cuentan con pedidos de captura o con alertas roja, por ejemplo, y esto lo replicamos en Ezeiza y con Uruguay, por los buques, y los resultados fueron relevantes e inmediatos‘, señaló Green.



Respecto del narcotráfico, aclaró ‘que es una preocupación combatir el narcotráfico en todo su espectro, como la droga que transita por nuestro país hacia otros mercados, pero nosotros estamos enfocados fundamentalmente al paco cero, porque esa es la que destruye a nuestros pibes, y se cocina en Salta, y se cocina en el conurbano.



En tierra, dijo Green, ‘hicimos una prueba, fuimos al terreno y hablamos con las fuerzas de seguridad y les dijimos claramente que queríamos trabajar en equipo; acá no es la Prefectura, la Gendarmería, etc, por separado, y lo entendieron; de allí surgieron los OCA, que significa Operativos Combinados Abiertos, y el primero lo instalamos en Misiones, por eso todo el mundo lo conoce como OCAM, y esta en vigencia‘.



En estos operativos, agregó, ‘contamos con casi 10.000 efectivos por la suma de todas las fuerzas, incluyendo a la Policía Federal, PSA y la policía local; el resultado es altamente óptimo, las fuerzas trabajan a gusto y el secuestro de droga ha sido récord sobre récord, con la gran ayuda del gobierno provincial, que precisamente no es oficialista; el sentido de pertenencia que se logra en el personal es llamativo, ya que ve dignificada su labor‘. Los últimos datos del OCAM (Misiones), aportados por Green, revelan que desde 24 de agosto último al jueves último, es decir, casi unos cinco meses, el total de marihuana secuestrada fue 29 toneladas, con un aforo de mercadería requisada (droga, vehículos, etc.) que sumó 635 millones de pesos, en operativos en los que trabajaron unos 11.000 efectivos de todas las fuerzas.



Por aire, ‘aunque parezca mentira es la vía por la que menos volumen entra droga, sólo un 10%, ya que un 60% lo hace por tierra y un 30% por agua, pero hay un trabajo con Defensa para interceptar aeronaves con radares.

Son cuatro radares de última generación adquiridos por el gobierno anterior que estaban embalados y abandonados, y ahora, los va a instalar en el transcurso de este año‘, especificó.

Vigía en pasos claves Durante 2017 se dotará de última tecnología a 4 pasos claves y de mayor volumen de narcotráfico y contrabando: Iguazú (Misiones), La Quiaca (Jujuy) Salvador Mazza (Salta) y Aguas Blancas (Salta), con cámaras, radares puestos en antenas, drones convencionales y cautivos, entre otros.