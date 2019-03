Descargo. Soria mostró en su cuenta personal de Facebook el recibo que motivó la denuncia. Dijo que era ‘trucho’ porque está fechado en un día feriado.

A nueve días de las elecciones provinciales de Río Negro -que sufrieron la semana pasada la baja obligada del gobernador Alberto Weretilneck por decisión de la Corte Suprema que lo inhabilitó para la re-reeleción-, enfrentan un nuevo escándalo: el PRO denunció al candidato a gobernador por el Frente para la Victoria e intendente de la localidad de General Roca, Martín Soria, por el supuesto cobro de ‘retornos’ en sueldos, que llegarían a los 450.000 dólares.



El jefe comunal rechazó la acusación al afirmar que ‘no pueden ser tan mentirosos’.

Martín Soria, hijo del exgobernador peronista fallecido, Carlos Soria, aparece con sería chances de ganar las elecciones del 7 de abril al quedar Weretilneck fuera de carrera.



Sería el triunfo clave para el kirchnerismo y un importante envión anímico para Cristina Kirchner si finalmente la senadora de Unidad Ciudadana se anota para pelear por la Presidencia el 27 de octubre.



Según informaron fuentes judiciales, a Soria se lo acusa penalmente del ‘delito de peculado‘. En tanto, la justicia provincial resolverá en las próximas horas sobre la situación de la denuncia.



Soria se defendió ayer a través de las redes sociales de la denuncia penal por el supuesto ‘cobro de sobresueldos‘ en su gestión como jefe comunal, ‘no pueden ser tan mentirosos, tan obvios y estar tan desesperados‘, señaló en redes sociales.



El denunciante en la causa es el abogado y referente de Cambiemos, Nicolás Suárez Colman, quien días atrás realizó una presentación similar por presuntos sobreprecios en la organización de la edición 2018 de la Fiesta Nacional de la Manzana que no prosperó ya que la Justicia rionegrina la desestimó por falta de indicios.



‘No pasaron ni 24 horas desde que la Justicia desestimó la denuncia sobre irregularidades en la Fiesta Nacional de la Manzana, que ya estrenamos otra falsa denuncia basada ahora en un recibo trucho‘, expresó Soria a través de su cuenta de Faceboock.



Por su parte, Suárez Colman señaló sobre la denuncia que ‘Soria embolsó un total cercano a los 450.000 dólares mediante la retención indebida del 4% del sueldo de su planta política‘.



El letrado explicó que las pruebas de la denuncia le llegaron de manera anónima. ‘Eso nos llama la atención. Debe haber miedo, porque debería ser el propio empleado municipal el que debería denunciar‘, indicó.



‘Entre las normas municipales no hay ninguna que habilite la retención de haberes, y menos sin el asiento contable. Eso lo hace ilegal. No sólo que es ilegal sino que no hay norma legal que lo habilite‘, precisó.



La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal N° 5 del Ministerio Público provincial, y en ella el letrado asegura que ‘el mandatario percibió mensualmente importantes sumas sin declarar, surgidas de una retención del 4% en las remuneraciones de funcionarios de su gabinete‘.



Suárez Colman además adjuntó al escrito un recibo del Municipio de General Roca, fechado el 2 de abril del 2018, en el que se registra el pago de 78.000 pesos en concepto de ‘Ret. Sueldos. Gastos Reservados’.



‘A las pruebas se le suma un detalle sobre cinco casos de altos funcionarios del Municipio de Roca, correspondientes a un mismo mes, en los que puede advertirse que por recibo cobran una suma, pero en sus cuentas se depositó aproximadamente un 4% menos‘, remarcó Suárez Colman.



El denunciante pidió que la Justicia allane el Municipio en busca de documentación probatoria, y que se designe un perito calígrafo ‘a fin de que se expida sobre la autenticidad de la rúbrica que conste en los recibos que sean secuestrados como prueba documental’.