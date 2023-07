Mientras mantiene todavía una negociación abierta para reconfigurar el acuerdo, con sus desembolsos y metas, el Gobierno decidió pasar para fin de mes tres vencimientos de deuda que operaban a lo largo de julio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una suma cercana a los U$S 2.600 millones.

El calendario de pagos al organismo preveía un nuevo pago este mismo viernes por casi U$S 1.300 millones, casi U$S 650 millones más una semana después y otros U$S 680 millones el último viernes de julio.

En el equipo del ministro de Economía y precandidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguran que el nuevo diferimiento, al igual que ocurrió en junio, fue acordado con el FMI. De esta manera, buscará ganar tiempo para contar antes de que termine el mes con el desembolso desde Washington que le permita afrontar esas obligaciones de pago.

Según participantes del encuentro de ayer entre Massa y gobernadores, en la reunión se coincidió en la necesidad de encarar la "campaña con responsabilidad dado el momento complejo" en lo económico, en el que talla fuerte la conclusión de un nuevo acuerdo con el FMI.

En ese sentido, los gobernadores se ofrecieron para "expresar su voz" ante el organismo que preside Kristalina Georgieva para que "deje ser a la Argentina", resumió uno de los mandatarios.

Los gobernadores se mostraron "convencidos" de que la fórmula oficialista representa una "propuesta económica de futuro", que "lleve primero a la estabilización de la economía y luego al crecimiento con inclusión", que contrastaron con la propuesta de "ajuste y represión" del opositor Juntos por el Cambio (JxC).

Además, el Ministerio de Economía que conduce el precandidato presidencial Sergio Massa confirmó que pagará en los próximos días los cupones de los bonos en dólares reestructurados en 2020, que suman obligaciones por poco menos de U$S 1.000 millones. El pago a los bonistas implicará un impacto en las alicaídas reservas.

Los avisos de pago de cada bono en moneda extranjera fueron publicados en la página de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos).