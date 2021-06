Estados Unidos anunció hoy cómo distribuirá las vacunas que no utiliza para su campaña de inmunización y destacó que entregará 6 millones de dosis para el mecanismo Covax para distribuir en al menos 12 países de América Latina, entre ellos la Argentina.



Tras meses de promesas, el Gobierno de Joe Biden informó que distribuirá en el mundo 80 millones de dosis para finales de este mes de las vacunas que se producen en su país y que no utiliza ni utilizará para la inmunización en su país, que ya superó a más de la mitad de la población mayor de edad.



Según publicó en la página web de la Casa Blanca, la primera entrega será de 25 millones de dosis, 19 millones de las cuales serán enviadas al mecanismo Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud para intentar garantizar un acceso más igualitario a las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo, especialmente entre los países de medianos y bajos ingresos.



De los 19 millones de dosis, más de 6 millones irán al menos 12 países de América Latina: Argentina, Brasil Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y República Dominicana. El texto dejó abierta la puerta a sumar a más Estados caribeños.



La Casa Blanca, sin embargo, no aclaró cuántas dosis irán para cada uno de estos países.



Otras más de 7 millones de dosis irán para países asiáticos: India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afganistán, Maldivas, Malasia, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Laos, Papua Nueva Guinea, Taiwan y las Islas del Pacífico.



Las más de 5 millones de dosis restantes tendrán como destino África y, según adelantó Estados Unidos, los países "serán seleccionados en coordinación con la Unión Africana".



En paralelo, Washington designó a un grupo de países socios y considerados como "prioridades regionales" para asignarles otras 6 millones de dosis en conjunto: sus vecinos inmediatos México y Canada, sus aliados Corea del Sur, Ucrania, Egipto, Jordania, Irak, Georgia y Kosovo; y países y territorios de bajos ingresos como los palestinos Cisjordania y la Franja de Gaza, Haití y Yemen.



Finalmente también sumará a los trabajadores de la ONU que están en la primera línea de combate contra esta pandemia.