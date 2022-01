El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes 3 de enero que, en las últimas 24 horas, se registraron 41 muertes y 44.396 contagios de coronavirus. El pasado 30 de diciembre, se alcanzó el número más alto de infectados durante la pandemia, con 50.506. Con los datos de hoy, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 5.739.326 y los fallecimientos son 117.245.

En tanto, la tasa de positividad continúa elevada y fue del 47.67% superando ampliamente el 10% que recomienda la OMS. De ayer a hoy se realizaron 93.121 testeos y, desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 28.321.149 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 267.670 casos activos en todo el país y 5.354.411 recuperados.

El parte precisó que murieron 27 hombres y 14 mujeres. Las provincias que más decesos registraron fueron Buenos Aires con 19 y Tucumán con 7, respectivamente.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 1.162 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 35,8% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 36,7%.

Hoy se registraron en la provincia de Buenos Aires Buenos Aires 15.920 casos; en la Ciudad de Buenos Aires 6.721; en Catamarca 491; en Chaco 629; en Chubut 182; en Corrientes 63; en Córdoba 7.248; en Entre Ríos 368; en Formosa 193; en Jujuy 711; en La Pampa 566; en La Rioja 212; en Mendoza1.022; en Misiones 160; en Neuquén 914; en Río Negro 622; en Salta 954; en San Luis 471; en Santa Cruz 416; en Santa Fe 3.370; en Santiago del Estero 1.059; en Tierra del Fuego 75 y en Tucumán 1.528.

A partir del sábado 1° de enero de 2022, el pase sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación comenzó a ser obligatorio para la realización de algunas actividades donde la concentración de personas es numerosa. El objetivo, tal como indicaron desde la cartera sanitaria, es aportar medidas de seguridad en el marco de la nueva ola de contagios de COVID-19 e incentivar la vacunación contra la enfermedad.

De acuerdo con el jefe de asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, la implementación del pase sanitario viene funcionando bien. ”No hemos tenido problemas con la aplicación del pase sanitario. No podemos poner un funcionario provincial en la puerta de cada restaurante o bar, pero hacemos controles aleatorios desde el Ministerio de Salud y viene funcionando razonablemente bien”, expuso este mediodía el funcionario en declaraciones a radio El Destape.

“Tenemos que convencer a la gente y dueños de los negocios de que esta medida tiene como meta evitar medidas más drásticas a futuro porque estamos ante un crecimiento exponencial de casos de coronavirus”, continuó Bianco y contó que en la provincia de Buenos Aires se registró un crecimiento del 272% en una semana, ya que los contagios se cuadruplicaron. No obstante, destacó que gracias a la vacunación no crecieron las internaciones y fallecimientos. Por último resaltó que, si la campaña no estuviera tan avanzada, la situación sería más trágica.

Según la última actualización del Monitor Público de Vacunación, el total de inoculados asciende a 76.760.265, de los cuales 38.214.609 recibieron una dosis, 32.862.831 las dos, 2.584.345 una adicional y 3.098.480 una de refuerzo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 94.230.668.

Con el objetivo de reforzar la inmunidad de los grupos priorizados, el Gobierno porteño convocó esta mañana a personas mayores de 3 años inmunosuprimidas y las mayores de 50 que hayan completado su esquema de vacunación con Sinopharm, a inscribirse para recibir dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus.

“Si te encontrás dentro de los grupos priorizados para recibir la dosis adicional y vivís en la Ciudad de Buenos Aires, completá los siguientes datos para elegir un turno cuando haya disponibilidad de vacunas en la Ciudad”, indica el sitio web de buenosaires.gob.ar, en el que las personas pueden acceder al formulario.

Allí deberán cargar datos personales como nombre, apellido, documento, género, fecha de nacimiento, un número de teléfono y un correo electrónico de contacto.

En el orden de asignación de turnos se prioriza a las personas que recibieron la segunda dosis de vacuna hace más de 60 días, y se realiza por orden de edad. Luego de la inscripción, las citas para ir a vacunarse son otorgadas por el gobierno de la Ciudad vía mail, WhatsApp y SMS.