Argentina superará los 63 millones de dosis recibidas con los dos cargamentos de vacunas que llegarán entre mañana y el lunes, que se sumarán al Plan de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional para proteger a la población en el marco de la pandemia por coronavirus.



Ambos cargamentos sumarán un total de 2.872.000 de dosis de la vacuna Sinopharm y tendrán como objetivo "intensificar" la inmunización que se despliega en todo el país, informó hoy el Gobierno nacional.



El primero de los envíos, con 1.536.000 dosis, será trasladado desde Frankfurt, Alemania, en el vuelo LH8264 de la empresa Lufthansa y se espera que aterrice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mañana a las 18.45.



El otro cargamento, que consta de 1.336.000 dosis, llegará el lunes, a las 7, en el vuelo LH540, de la misma compañía aérea.



Hasta hoy, Argentina cuenta con 60.377.730 vacunas, de ellas 17.180.320 son de Sputnik V: 10.955.280 del componente 1 (de los cuales 1.179.625 fueron producidos por Richmond) y 6.225.040 del componente 2 (1.765.875 desarrolladas por el laboratorio argentino).



Del laboratorio AstraZeneca, el país ya cuenta con 16.124.500 vacunas entre las 580.000 de Covishield, las 1.944.000 recibidas por el mecanismo Covax, 12.389.500 provistas directamente por el laboratorio, 400.000 donadas por España y 811.000 por México.



En tanto, recibió 22.912.000 del laboratorio Sinopharm, 3.500.000 de Moderna donadas por Estados Unidos, 400.000 de Cansino y 260.910 de Pfizer.



De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta esta mañana se distribuyeron 53.183.629 dosis en todo el territorio, al tiempo que las aplicaciones totalizan 48.310.770, siendo que 28.929.766 personas recibieron la primera dosis y 19.381.004 ya tienen dos aplicaciones, es decir, completo el esquema previsto.



En tanto, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció hoy el inicio de la etapa de vacunación libre de segunda dosis para adultos mayores y el comienzo de la inmunización para menores de 18 años que no tengan comorbilidades.



El sistema de vacuna libre, que hasta ahora se aplicaba solo en primeras dosis, se extenderá para todos aquellos mayores de 60 años que ya hayan "cumplido con las 8 semanas después de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca o Sputnik, o 3 semanas después de la primera dosis de la Sinopharm.



"Contra lo que algunos decían, hay segunda dosis de vacuna libre en los vacunatorios de la provincia de Buenos Aires", señaló el gobernador.



Asimismo, afirmó que, de los 12 millones de personas inscritas para vacunarse en la provincia de Buenos Aires, ya hay 11 millones vacunados.



"Ya tenemos una cobertura altísima, más elevada que muchos países desarrollados", precisó Kicillof al referirse al porcentaje de población adulta vacunada y agregó que con primera dosis, ya están cubiertos 11 millones.



"Había necesidad de avanzar con la segunda dosis, y hoy de 11 millones, hay 7 millones vacunados con segundas dosis, a la espera del reconocimiento de lo que hablaban de que no iban a haber vacunas", añadió.



Por otro lado, también anunció el inicio de la inmunización para los adolescentes de 17 años sin factores de riesgo.



"Hemos vacunado con primera dosis a todos los menores de 18 que se inscribieron que tenían algún riesgo especial. Ya son 170 mil jóvenes pero no habíamos avanzado en menores de 18 que no tenían comorbilidades porque las vacunas disponibles para esa población son Moderna y Pfizer. Lo que anuncio hoy es que estamos dando turnos para vacunar a chicos y chicas de 17 años sanos con primera dosis", dijo el gobernador.



En ese sentido, precisó que se están "dando turnos hoy para 125 mil chicos y chicas" y ratificó: "Nuestro plan de vacunación sigue avanzando".



Por su parte, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró ayer que de acuerdo a un estudio sobre intercambiabilidad de vacunas en la Ciudad que será publicado en una revista científica en los próximos días, tanto las vacunas de AstraZeneca, como Moderna o Sputnik 1 aumentan al menos por tres los anticuerpos, mientras que Sinopharm no logra ese incremento.



El adelanto del estudio, realizado a 800.000 porteños en la etapa pre Delta, fue difundido por el titular de la cartera sanitaria porteña durante el 24 Congreso Argentino de Salud organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas (Acami).



"Todos sabemos que Sinopharm tiene un mayor impacto en la inmunidad celular, no en la cantidad de anticuerpos", acotó Quirós y destacó que las vacunas de "AstraZeneca y Moderna dan una respuesta muy significativa, similar a Sputnik. AstraZeneca un poco menor que Sputnik 2 y Moderna el doble que Sputnik 2".



El funcionario detalló además que "la combinación de vacuna de vector viral con una de ARN mensajero es la mejor combinación, más incluso que los esquemas homólogos".



"Nuestros resultados son bastante contundentes, la vacuna que más despierta anticuerpos es una vacuna como Sputnik en el primer componente y una de Moderna en el segundo componente", completó.



Por otra parte, destacó que de acuerdo a ese mismo estudio el beneficio de la doble vacunación "es muy alto tanto para Sputnik, como AstraZeneca o Sinopharm, que previenen en un 90% el riesgo de internaciones. Siempre Sputnik por arriba, AstraZeneca intermedia y la de Sinopharm un poco más baja".