Leonardo Meirelles, ‘arrepentido‘ en la megacausa de corrupción conocida como Operación ‘Lava Jato’ en Brasil, reveló ayer a la Justicia argentina que la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos en el país y dijo que realizó 10 transferencias por 850.000 dólares al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) argentina, Gustavo Arribas, informaron fuentes judiciales.



Como parte de una investigación de la policía, en 2014, sobre una agencia de cambio de dinero ilegal en un lavadero de autos (lava jato, en portugués) se descubre en Brasilia un multimillonario esquema de sobornos y lavado que tenía como eje a la petrolera estatal, Petrobras. Las principales constructoras del país (entre ellas Odebrecht) pagaban coimas a directivos de Petrobras y a políticos para asegurarse contratos.



Al declarar ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el operador y cambista basileño Leonardo Meirelles dijo ayer que él hizo unas 400 mil transacciones con distintas empresas, entre ellas la megaconstructora Odebrecht, y que la plata -incluida la que habría recibido el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- era producto de coimas, aseguraron fuentes con acceso a la declaración.



Fue el diario La Nación el que reveló la posible vinculación de Arribas con las coimas de ‘Lava Jato‘ en momentos en que se implementaba el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Meirelles aseguró que ‘le sonaba‘ la empresa IECSA, la constructora que era del primo del presidente Mauricio Macri (Angelo Calcaterra), participante de las obras de soterramiento, pero aclaró que no recordaba el concepto porque hizo unas cuatro mil operaciones financieras de coimas. En la declaración de ayer, Meirelles aseguró que hizo a Arribas 10 transferencias por 850.000 dólares y no cinco como se dijo, y que toda la plata era para el pago de coimas, según fuentes judiciales.



Según publicaciones periodísticas, Meirelles había transferido 594.518 dólares a través de cinco giros, a nombre de Arribas, en 2013. ‘Me imputan haber recibido 594.518 dólares en cinco transferencias por el pago de una supuesta coima de la empresa Odebrecht para que recobrara impulso el proyecto del soterramiento del (ferrocarril) Sarmiento‘, resumió Arribas. El titular de la AFI había dicho entonces: ‘La única de las cinco transferencias que mi banco acreditó en mi cuenta es la de 70.495 dólares, que responde a parte del pago de la venta de un inmueble‘.



Según medios nacionales, se intenta corroborar el dato sobre pagos de dinero no declarado al jefe de los espías gubernamentales Gustavo Arribas, en días cuando vivía en Brasil. Arribas es señalado como gran amigo de Mauricio Macri.

También existe la incógnita de que el dinero se vincule al soterramiento del Sarmiento, en Buenos Aires, que Odebrecht iba a ejecutar con IECSA, del primo de Macri, como socio. Operación que luego se ’pinchó’, y que ahora se ejecuta con financiación del Estado argentino y un rol central de IECSA.



Cuando Meirelles ordenó las transferencias, Arribas vivía en Brasil, donde se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol. Para entonces tenía una antigua relación de amistad con el actual presidente Mauricio Macri, en ese momento jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La diputada nacional oficialista Elisa Carrió aseguró anoche que habló con Macri, con quien, dijo, ‘tenemos un acuerdo para que se investigue hasta las últimas consecuencias‘. Agencias