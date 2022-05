Un grupo de asambleístas catamarqueños denunció represión por parte de la policía en el corte minero que mantiene junto a algunos vecinos autoconvocados en Andalgalá en reclamo por las presuntas alteraciones en la cuenca del Río Choya producto de la actividad que lleva adelante la Minera Agua-Rica.

“Así trabajan las mineras!!! Represión de la policía de Catamarca, a las ordenes de la minera mara junto con el gobierno provincial en el cerro a lxs vecinxs de choya que defienden su agua!!!!. No hay licencia social!!! Aquí se ve como el oficial Enzo Masa amedrenta a nuestros vecinxs! este modelo no cierra sin represión!!! Andalgalá resiste y no se arrodilla ante las mineras y los gobiernos. Todos a la plaza 9 de julio para repudiar este proyecto”, expresaron los integrantes de la Asamblea El Algarrobo desde las redes sociales.

Más temprano, los antimineros se declararon en estado de alerta ante la presencia de móviles de la policía y denunciaron “otra avanzada a favor de las grandes corporaciones”.

“Pasaron siete camionetas y otra camioneta jaula de la Policía rumbo a Capillitas a desalojar a los hermanos choyanos que están defendiendo el agua de todos. Una vez más el Gobierno provincial, con la complicidad de todas las autoridades locales que se mantienen en silencio, procederá a usar la violencia como única forma de diálogo”, publicaron.

Al tiempo que agregaron “Ante la complicidad de toda la Justicia de nuestro país a favor de las grandes corporaciones, hoy dan otra avanzada sobre nuestros cuerpos resistentes. Represión, judicialización, allanamientos y detenciones son el único diálogo que tiene el Gobierno en Andalgalá. Con las judicializaciones del fiscal Martín Camps, hoy se suma la violencia perpetrada una vez más por la policía”.

Por la noche las fuerzas policiales volvieron a cargar contra los vecinos. Se desconoce por el momento si hay heridos o detenidos en la zona.