El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, denunció hoy que en los últimos días de la semana pasada se registraron “subas inexplicables” en productos alimenticios y que hubo un “incumplimiento del 39%” en las pautas de los valores de los productos que forman parte del programa Precios Cuidados, con incrementos del 14,5% promedio durante esas jornadas.



“En un momento en que la suba de los precios de los alimentos es real a nivel mundial y se tornó necesario adoptar medidas de desacople de los precios internos de los internacionales, han aparecido especulaciones sorprendentes”, subrayó Feletti esta tarde en una rueda de prensa en la que detalló el nuevo esquema de Precios Cuidados y sobre el fideicomiso para retrotraer el valor de la tonelada de trigo.



Entre los eventos de los últimos días que consideró especulativos, el secretario precisó que “los molineros dispararon la bolsa de harina de $1300 a $1900” porque mientras “decían que no había trigo tenían acopiadas en sus molinos 1.100.000 toneladas".



“No entregaban trigo y subían el precio y estrangulaban el abastecimiento de harina”, afirmó el funcionario.



“La otra especulación, ya en el plano de la góndola, es el ataque especulativo que ocurre a fines de la semana pasada con un conjunto de precios de productos alimenticios cuyas subas fueron inexplicables, y que estaban fuera de las pautas acordadas con la Secretaría”, prosiguió el secretario.



Al respecto, señaló que “las pautas de precio, conforme al relevamiento de nuestras inspecciones en góndola de los supermercados, encontraron un 39% de incumplimientos" con aumentos promedio del 14,5%.



De acuerdo con lo informado, en limpieza se dieron incrementos del 15,8%; en perfumería del 14,1%; frescos, 13,3%; almacén, 15,9%; congelados, 14,2%; bebés y mamás, 7,9%; y bebidas, 13,7%.



Luego, Feletti mencionó a los diez proveedores con mayor grado de incumplimiento y de aumento.



Las empresas nombradas fueron Bodegas Chandon con el 100% de incumplimiento y 12,1% de aumento de precios; CCU Argentina, 100% de incumplimiento y 12,2% de aumento; Coca-Cola 81,3% de incumplimiento y 10,9% de subas en los precios; Granix con 80% de incumplimiento y 11,3% de aumento promedio de precios; Los 5 Hispanos 80% y 17%; Prodea 73,9% y 12,4%; Quilmes 72,7% y 18,2%; Reckitt Benckiser 69% y 8,7%; Mondelēz 63% y 22%; y Establecimiento Las Marías, con un incumplimiento del 70,6% y un aumento de 12,1% en los valores de los productos.



En tanto, los diez productos que más aumentaron fueron jugo de naranja Clight de Mondelez con 17,8% de aumento promedio; gaseosa Coca Light, 12,9%; cabernet sauvignon de Bodega Chandon 11,4%; cerveza Schneider de CCU Argentina, 12,2%; leche entera La Serenísima, 11,6%; yerba mate flex Taragüí de Establecimiento Las Marías, 17,2%; bizcochuelo de chocolate Exquisita de Molinos, 8,7%; gaseosa Pepsi light de Quilmes, 30,9%; Fanta naranja de Coca Cola, 4%.



“Hay plazo hasta el lunes para retrotraer precios. Están comprometidos para hacerlo. El presidente (Alberto Fernández) está informado e intendentes y gobernadores van a verificar en góndola estos cambios. No hay una razón, no hay una estimación de costos que permita esto”, señaló Feletti.



“Es un ataque especulativo no tolerable, porque es contra los argentinos y argentinas. Por eso hablo de la especulación de los que quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen, porque quieren convalidar una suba del 50% en dólares de sus stocks por solo efecto riqueza. Si seguimos así la Mesa de Enlace va a decidir qué comemos y qué no comemos”, concluyó Feletti.