Leonela Ayala, tía de Sheila, y su pareja, Fabián González, quedaron demorados este jueves en calidad de "aprehendidos" por el crimen de la nena de 10 años en San Miguel. Según fuentes policiales, se habrían quebrado ante los investigadores: "Tomamos alcohol y drogas y no sabemos qué pasó".

Sin embargo, 24 horas antes, otra era la situación. La tía, embarazada, había salido en reiteradas ocasiones en los medios para pedir por la aparición con vida de su sobrina y ahijada. Y en todos los casos apuntaba contra la madre, Yanina, como principal responsable de la desaparición.

Es más, sin que nadie le preguntara, aclaró que ellos no tenían ningún ajuste de cuentas con nadie: "De parte de nosotros no tenemos ajuste con nadie, no tenemos ningún problema con la Justicia. Ni yo ni mi hermano. Aparte mi hermano no va a secuestrar a su hija", relató el miércoles en una entrevista con Telefé.

Luego dijo sentir "alivio" al enterarse de que investigaban a Yanina, a quien vinculó con las drogas. "Sabemos que ella andaba en algo raro, hacía entrar drogas en la Comisaría... Una vuelta le dijo a mi hermano que le traía a los chicos porque ella tenía un ajuste de cuentas con la mafia. Y los dejó y se fue".

En otro pasaje de la entrevista, Leonela se quebró al pedir por la aparición de Sheila, por lo que fue consolada por su pareja, Fabián, también demorado por estas horas. "Yo la quiero conmigo acá a ella, la cuidamos como yo cuido a mis hijos", dijo entre lágrimas, tras lo cual Fabián le sacó los auriculares y cortó la nota.

"La madre de Sheila es la responsable", sentenció en otro tramo, y luego dijo que la "tía materna" pudo habérsela llevado.

Leonela Ayala y su pareja viven en el departamento que, para los investigadores, pudo haber sido el lugar de cautiverio y asesinato de la nena. Tal como informó Clarín, allí se encontró un colchón lleno de moscas sobre el que había un muñeco de "Hello Kitty", bolsas similares a las que envolvían el cuerpo de Sheila y cintas.