El sábado 10 de febrero murió Emanuel Garay después de estar cinco días en terapia intensiva a raíz del brutal entrenamiento al que había sido obligado. Desde entonces, La Rioja se encuentra convulsionada. La primera respuesta fue descabezar a la cúpula de la institución y la segunda anunciar el pasaje de la Escuela de Policía a la órbita del Ministerio de Educación provincial. Ahora se empiezan a conocer detalles de su nuevo diseño.

El Instituto de Formación en Seguridad, tal cual es su nombre formal, se encuentra suspendido en sus actividades. El primer avance que se presenta es la conformación de un equipo de expertos que delineará la reforma a partir de cinco áreas: una pedagógica, una de salud, una de educación física, una de instrucción policial y otra legal

La institución continuará con su oferta formativa de oficiales, suboficiales, tiro y superior, pero la pedagogía será distinta. "La decisión de fondo que se tomó ahora es que la estructura directiva y docente estará mixturada", dijo Juan José Luna, ministro de educación de La Rioja.

Hasta hoy, dentro del instituto todos eran policías: jefe, subjefe y docentes. Ahora apostarán a un nuevo modelo pedagógico. En la normativa nacional ya se regula el trabajo aúlico y la idea es extenderlo hacia los entrenamientos físicos. "El curso de ingreso que llevó a la muerte del joven no estaba regulado dentro del plan de estudios. Nuestro nuevo programa va a ser más amplio de lo que contemplan los marcos normativos nacionales", anunció Luna.

El programa ya se encuentra en confección. Profesionales de la salud, de educación física y policías trabajan en el armado de un protocolo para "quitar el sesgo militar" de los entrenamientos. "No debería volver a pasar que haya una exigencia física desproporcionada en condiciones climáticas determinadas. Vamos a eliminar cualquier práctica anacrónica, abusiva e inconducente para la formación policial de una fuerza moderna", sostuvo el ministro.

Cuando se anunció el pasaje del Ministerio de Gobierno a la cartera educativa, el gobernador Sergio Casas anunció a la nueva directora del instituto: la docente Ilda Lucero, también dirigente gremial en la provincia.

En los últimos días, los funcionarios viajaron a San Luis para observar el funcionamiento de su policía, la única dependendiente de Educación en el país hasta hoy. "Tienen casi 15 años de experiencia y yo vi en la calle cómo funciona y cómo se manejan los policías. Ese es el camino: chicos que sean estudiantes con su formación específica como policías. La formación tiene que ser integral", expresó a Infobae Lucero.

La interventora reveló que incluirán un sistema de supervisión que no permitirá excesos y anticipó que, más allá de un ajuste pequeño, no habrá grandes cambios en el plan de estudios. "La currícula es prácticamente la misma que se da en el resto del país y, aunque debe estar en permanente revisión, no es es el problema. El problema es quién lo dicta, cómo y qué se prioriza", sostuvo.

A su vez, Lucero anunció que pretende firmar convenios con la universidad para que los chicos tengan "un perfil profesional" y que promoverán una formación continua tanto para graduados como para docentes con el objetivo de que las reformas planteadas se vean en los hechos. El 19 de marzo reabrirían las puertas del instituto para dar comienzo a las clases.

Para ello, el primer paso fue el diseño de un gabinete interdisciplinario, con perfiles profesionales diferentes. El equipo reformulará el instituto y se desintegrará al cabo de 30 días. Luego, una comisión designará a los integrantes de los cuerpos directivos y docentes.