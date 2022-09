Expertos en infectología aseguraron que aún "no se pudo identificar la fuente ambiental" que causó el brote de Legionella en un hospital de Tucumán que causó la muerte a 6 personas y 22 afectados, y que no descartan "la aparición de más casos", mientras que "en los próximos 10 días" se sabrá la amplitud total del brote.

Equipos técnicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ingenieros y profesionales epidemiólogos del Ministerio de Salud de la Nación continúan trabajando en el Sanatorio Luz Médica, donde se registraron la totalidad de los casos.

Los médicos, durante un webinar organizado por la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), destacaron que se trata de una bacteria "que no se transmite de persona a persona" y que se aloja en reservorios de agua como aires acondicionados o tanques y también en filtros y en los cabezales de la ducha de los baños, entre otros lugares.

Gustavo Campero, integrante de la SADI en Tucumán, destacó que cuando se conoció la noticia de un brote de neumonía por causa desconocida "generó una situación de alarma a nivel mundial pero afortunadamente "en una semana tuvimos el diagnóstico de que se trataba de la bacteria Legionella". Indicó que el salto de 11 a 22 casos en un día se dio porque se amplió el criterio de inclusión, no solo a personal de salud sino a los cuidadores. pacientes internados y a sus familiares. En este sentido no descartó que en los próximos días "pueda ampliarse el número de casos, al tiempo que "aún se desconoce la fuente ambiental del brote" pero que en diez días "sabremos su amplitud y control" Campero destacó que el brote "se pudo regular pero aún no esta bajo control aunque ya está dentro de los márgenes posibles"

El ministro de Salud provincial, Luis Medina Ruiz, indicó que "todo tiene su protocolo, y trabajamos sobre evidencia científica. Estamos con la presencia de expertos a nivel mundial haciendo el diagnóstico y la búsqueda activa, la toma de muestras y el procesamiento de éstas", tras lo cual contó que los profesionales "se quedarán hasta el viernes". Con respecto al funcionamiento de la clínica -que se encuentra cerrada y cuyos pacientes fueron trasladados- sostuvo que "no habrá habilitación hasta no tener la seguridad del cien por cien de que la bacteria ya no está". En cuanto a los pacientes, el titular de la cartera de Salud señaló, que actualmente suman "22 de los cuales 12 son ambulatorios con seguimiento telefónico del Ministerio de Salud y el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), cuatro continúan internados, dos de ellos se encuentran con asistencia respiratoria mecánica y seis fallecieron". "Con respecto a la situación epidemiológica actual continuamos con la vigilancia de los agentes de salud o pacientes, esta vigilancia se hará hasta el cumplimiento de 16 días a partir del 3 de septiembre", agregó Medina Ruiz.

El martes pasado, el Ministerio Público Fiscal realizó una inspección ocular que tuvo "por objeto investigar un hecho denunciado y determinar si hubo responsabilidades penales", dijo el fiscal Pedro Gallo a cargo de la medida. Indicó, además, que "el procedimiento busca investigar el hecho denunciado y otros que pudieren haber ocurrido" y sostuvo que "el avance de la investigación estará sujeto a los resultados que surjan de las distintas evidencias".

En el lugar participaron el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó un relevamiento planimétrico e informe fotográfico, tanto en el interior como afuera. También se accedió a documentación en papel y en formato digital, sin embrago hasta el momento no se conocieron los resultados de esta medida.

Ente el 20 y 23 de agosto un grupo de seis pacientes, entre ellos personal de Salud de la clínica comenzaron a manifestar síntomas de neumonía bilateral de origen desconocido. Días después, se fueron sumando nuevos casos, todos ellos correspondientes "al mismo brote y al mismo lugar de contagio".

