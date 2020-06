Masivas movilizaciones se registraron este sábado en distintas ciudades del país con la finalidad de protestar contra la intervención del Gobierno nacional sobre el grupo agropecuario Vicentin, que se encuentra en convocatoria de acreedores desde febrero pasado y afronta un volumen de deuda superior a los 1.500 millones de dólares.

A través de las redes sociales fue convocado el “Banderazo en defensa a la propiedad” que se realizó en al menos 60 localidades, pero principalmente en la región de Santa Fe, donde en 1920 los hermanos Vicentin fundaron la compañía que actualmente mantiene sus principales instalaciones en Avellaneda y Reconquista, al norte de la provincia. En San Juan hubo un grupo de gente que se manifestó en la zona céntrica, en autos y con banderas, la mayoría.

Según informó Clarín, las principales entidades del campo, como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) y la Sociedad Rural de Rosario, se sumaron a la protesta, cuyo lema principal fue: “Hoy es Vicentin, mañana sos vos”.

“Que no nos confundan, no acataron ningún fallo judicial. El gen autoritario los hace creerse dueños de tus bienes, tu vida y tu futuro. Hoy, #20DeJunio les vamos a mostrar que no queremos patoterismo ni autoritarismo que nos gobierne. Queremos #Democracia y #República”, planteó en su cuenta de Twitter Ricardo Buryaile, el diputado nacional y ex ministro de Agroindustria que integró la histórica Mesa de Enlace del campo que en 2008 frenó la resolución 125 que establecía retenciones móviles.