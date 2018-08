Roberto Basualdo fue el segundo senador sanjuanino en tomar la palabra durante el debate por la despenalización del aborto en el Senado y, luego de un breve discurso, ratificó su postura de votar en contra del proyecto.

"El origen de esta ley es el embarazo no deseado. Creo que con un buen trabajo de prevención y la aplicación de la ley de educación sexual, se puede solucionar este problema", manifestó.

Además, dijo: "yo sueño con la educación sexual, trabajar con la prevención, que fue sancionada en 2006. Recién ahora el Consejo Federal de Educación pide que lo implementen en todos los distritos y que sea obligatoria".

Por último, sostuvo que "no solo en la gente carenciada hay abortos, también en las altas esferas y en la gente de mucho poder adquisitivo. Mi generación no tuvo educación sexual" y agregó que "salga el resultado que salga, vamos a trabajar todos en la educación integral. Dios quiera que se pueda implementar. Si logramos eso, vamos a evitar el embarazo no deseado",