Un nuevo capítulo de la disputa entre los funcionarios de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Nación se escribió ayer en medio de los intensos controles de tránsito para reducir la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Y como viene ocurriendo últimamente, el principal protagonista del entredicho fue otra vez el ministro de Seguridad de Axel Kicillof, Sergio Berni.

Todo comenzó sobre el Puente La Noria en el retén montado por las fuerzas de seguridad cuando Berni interpeló a los gritos a un uniformado de la Policía Federal a cargo del operativo por el inicio de la cuarentena estricta en el AMBA.

Berni reprochó a sus colegas que este tipo de operativos está para "agilizar" y no "complicarle la vida a la gente".

Pero esta irrupción de Berni fuera de su jurisdicción cayó como una bomba en la Casa Rosada donde ven que el ministro bonaerense "cruzó la raya" en sus críticas e intromisiones sobre la política de Seguridad del presidente Alberto Fernández y de su ministra del área, Federica Frederich.

En este sentido, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, dejó en claro que durante una reunión en Casa de Gobierno con autoridades nacionales, de la ciudad y de la provincia se acordó que el control de los accesos estaría a cargo de las fuerzas federales.

"Se presentó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (Sergio Berni) excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también, y no sé lo que está esgrimiendo porque el ministro tiene mi teléfono entonces si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones me hubiera llamado y no apareciendo frente a las cámaras de televisión", dijo Villalba en diálogo con el canal A24.

Sobre el motivo que llevó a Berni a llegar al lugar en moto, que habría sido el aparente atascamiento de una ambulancia, el funcionario nacional dijo que "desde hace 60 días el carril exclusivo en Puente de la Noria para personal esencial de salud es el puente de viejo" que corre paralelo, a unos pocos metros, de la más moderna construcción.

Cambio en Diputados por infección

El diputado Miguel Bazze dio positivo ayer por coronavirus y se convirtió en el cuarto legislador nacional infectado. Ante esta situación, el presidente de la Cámara Baja Sergio Massa anunciará la suspensión de las sesiones presenciales y, a partir de ahora, solo se trabajará de forma virtual.

Según informó el periodista de TN Nicolás Wiñazki, Massa le iba a comunicar la decisión a los diferentes bloques en las próximas horas. En tanto, agregó que la medida no implica un cese de las actividades del cuerpo legislativo, sino un cambio en la modalidad que actualmente se utiliza para sesionar, que combina la participación remota con la presencial.

La noticia se conoció luego de que el diputado del bloque radical Bazze diera positivo, tras haber participado el jueves pasado de la sesión en la cual la Cámara aprobó los proyectos de teletrabajo y donación de plasma, entre otros. El caso de Bazze se suma al del macrista Julio Sahad, y a los de los oficialistas Walter Correa y Federico Fagioli.

>> POR EL PAÍS

Sagasti al frente

La Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal fue constituida en una reunión en la que se designó a la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti como presidente.

Impuesto a la riqueza

El intendente Trenque Lauquen, Miguel Fernández, celebró ayer que se haya aprobado en el municipio una contribución extraordinaria para las grandes fortunas, en el marco de la pandemia de coronavirus.

Alcohólicos en red

Al menos 150 de los 767 grupos de Alcohólicos Anónimos (AA) de todo el país han reconvertido sus reuniones a la modalidad virtual a partir de las medidas de aislamiento, pero la totalidad de ellos siguen funcionando.

Construcción a futuro

La mitad de las personas vinculadas con la construcción y el mercado inmobiliario opinó que la reactivación del sector se producirá en el próximo trimestre, mientras para la otra mitad será dentro de seis meses y más de un año.