Sergio Berni nuevamente apuntó contra el presidente Alberto Fernández, defendió al gobernador bonaeresen, Axel Kicillof, y sostuvo que hubo una derrota rotunda en las elecciones.

"Por ahora sigo en el cargo, tengo una responsabilidad con el gobernador, que está comprometido con la seguridad de la Provincia. Estoy esperando ver cómo sigue el rumbo político", sentenció Berni en una entrevista con radio La Red.

Berni fue a las elecciones molesto porque no lo dejaron participar de las PASO en algunos distritos con su agrupación y ahora que Alberto Fernández anunció que habrá PASO en el Frente de Todos asegura que no le cree.

"Dejame que no le crea mucho a los que dicen que habrá pasos dentro de cuatro años. ¿Por qué debería creerle al Presidente? Este mecanismo habría armado antes, no ahora, es como cuando mi mi hijo hace una macana y me prometo no hacerlo nunca más", le dijo Berni al periodista Luis Novaresio.

Sobre el resultado de las elecciones también Berni se diferenció del resto del Frente de Todos: "Yo creo que fue una derrota rotunda".

"Cuando Néstor kirchner perdió en 2009 lo primero que hizo fue renunciar al Partido Justicialista, fue como entender el mensaje de las urnas. La voz del pueblo es la voz de Dios, como decía el general Perón. Se gana cuando se gana y se pierde cuando pierde: me parece irrelevante si se festeja o no", completó.

Fuente: Minuto Uno