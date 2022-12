El proyecto de ley de Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado prevé el pago de alícuotas que arrancarán en el 2,5% desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo y luego subirán al 5% y al 7,5% en los posteriores trimestres.

Según el proyecto elaborado por el Ministerio de Economía, al que la agencia Télam tuvo acceso, los sujetos alcanzados serán las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas. Los bienes comprendidos serán la tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país y/o en el exterior, incluyendo créditos.

Asimismo, se duplican las alícuotas para los bienes del exterior cuando no exista repatriación, entendiendo por regreso de bienes cuando el monto en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaren.

También se establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta U$S 50.000.

La declaración voluntaria requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. Quedarán excluidos únicamente del Régimen Simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario.

Los sujetos que adhieran a este proyecto de ley quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados.

Esto incluye a quienes hubieran omitido declarar los siguientes impuestos: Ganancias, Internos y al Valor Agregado, Bienes Personales y de la contribución especial de Cooperativas. No podrán ingresar los sujetos que hubieran desempeñado funciones públicas así como sus cónyuges, convivientes, padres e hijos.

Otro aspecto destacado es la incorporación de colaboradores para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto, residente o no en la Argentina. La función de los colaboradores permitirá la detección tanto de bienes no declarados, en el país y en el exterior, como de maniobras que tengan como objetivo algunos de los delitos tipificados en el presente Régimen Penal Tributario. La AFIP podrá acordar con el colaborador la recompensa, aunque esta no podrá superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado.

El dólar blue sube a $346

El dólar blue volvió a subir ayer con fuerza: aumentó 6 pesos y cerró en $346, a pocos días de que termine el año. El dólar paralelo cerró el año pasado en $208. Es decir que en lo que va del año, la divisa marginal ha aumentando menos de 75%. Actualmente, la tasa nominal anual del plazo fijo es de 75%. Mientras que la tasa efectiva anual es de 107%.

En todo 2022 hubo un aumento de la nominalidad expresada en el nivel general de precios del 95,3% interanual.

"Que la variación de la cotización paralela lo haya hecho por debajo del nivel de inflación tiene su lugar en la política económica de suba de tasas", resumen especialistas de la consultora Analytica.