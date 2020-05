oy es último día para corregir los datos en las solicitudes rechazadas para percibir el ingreso familiar de emergencia (IFE) . Esta instancia fue habilitada porque la información no estaba actualizada en las bases de datos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), el Renaper y la AFIP.

Así, la persona que no pudo obtener el IFE, deberá corregir sus datos en el sitio web de la Anses . Deberá respetarse el cronograma para realizar este trámite según la terminación del documento nacional de identidad (DNI).

¿Quiénes deben corregir hoy sus datos para cobrar el IFE?

El miércoles 20 de mayo es el turno para las personas cuyos DNI terminen en 9.

DNI terminados en 0: miércoles 22 y jueves 23 de abril.

DNI terminados en 1: el viernes 24 y el lunes 27 de abril.

DNI terminados en 2: martes 28 y miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 3: el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo.

DNI terminados en 4: martes 5 y miércoles 6 de mayo.

DNI terminados en 5: jueves 7 y viernes 8 de mayo.

DNI terminados en 6: lunes 11 y martes 12 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 13 y jueves 14.

DNI terminados en 8: viernes 15 y lunes 18.

DNI terminados en 9: martes 19 y miércoles 20.

Un total de 7.854.316 personas cobraron o cobrarán el ingreso familiar de emergencia de $10.000. "Estamos terminando de trabajar en una propuesta para pagar por segunda vez el IFE, con cronograma que sea seguro; vamos por la mitad del primer pago que ya cobraron 4.733.000 personas, nos falta mucho más", dijo la directora ejecutiva de Anses, María Fernanda Raverta , a Télam.

El gobierno nacional incluyó a la atención telefónica de Anses a la lista de actividades esenciales . Por ello, a partir de ahora los trabajadores de este servicio pasarán a estar eximidos de cumplir con la cuarentena obligatoria por coronavirus .

¿Quiénes no pueden percibir el IFE?

Para acceder a este bono de $10.000 el solicitante o algún miembro de su grupo familiar no deben percibir ingresos de un trabajo en relación de dependencia público o privado; o ser monotributista de categoría "C" o superior, o del régimen de autónomos; o de una prestación de desempleo. Si se cobra Asignación Universal por Hijo (AUH) o Embarazo, no es necesario realizar ningún trámite.

Los ingresos deberán hacerse por terminación de DNI en la página Ingreso Familiar de Emergencia con la Clave de la Seguridad Social, y seguir las instrucciones para anotar su número de CBU y cuenta bancaria.

Quiénes pueden acceder al Ingreso Familiar de Emergencia

Desempleados.

Trabajadores informales.

Monotributistas de las categorías "A" y "B".

Trabajadoras de casas particulares.

Beneficiarios de la AUH.

Reapertura de oficinas de atención telefónica

Según se indica en la resolución 90/2020, publicada en el Boletín Oficial, los trabajadores de Anses de atención telefónica de la línea 130 fueron sumados a la lista de actividades esenciales a fin de poder brindar un servicio personalizado a los ciudadanos. "Resulta necesario reabrir las oficinas de atención telefónica y los call center de los prestadores de servicio, considerándoles un servicio esencial", justificaron en la resolución.