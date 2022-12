Un día antes de conocerse la inflación de noviembre, el Gobierno anunció ayer el pago de un bono de 13.500 pesos en dos cuotas para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y otro de 24.000 pesos a desembolsar en diciembre para trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de 185 mil pesos.

Ambas medidas se instrumentarán a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmará el presidente Alberto Fernández y será publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La decisión responde a la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de los sectores con menores ingresos que vieron recortada su capacidad de compra ante la escalada inflacionaria.

Hoy el Indec dará a conocer la tasa de inflación de noviembre que, si bien se ubicaría por debajo del 6%, impulsará a una suba de precios cercana al 18% para el último trimestre del año.

Un dato clave para el caso de los trabajadores privados o en relación de dependencia, es que el bono que recibirán en diciembre por única vez no servirá para el cómputo del aguinaldo, pero queda excluido del pago del impuesto a las Ganancias. Tampoco se incorporará al sueldo. Y dado que por el monto que se fijó como techo para obtener este adicional el mayor esfuerzo recaerá sobre las pymes, el Gobierno definió que la mitad del bono que paguen será deducible totalmente del impuesto a las Ganancias. Para ello las empresas deberán presentar la Declaración Jurada correspondiente.

El anuncio se conoció durante una conferencia de prensa ofrecida por las ministras de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel "Kelly" Olmos, y confirmada más tarde en sus detalles a través de Twitter por el presidente Alberto Fernández.

"Anunciamos el pago de un bono a los titulares del Potenciar Trabajo, a toda la nómina del último padrón, que se abonó el 7 de diciembre", indicó Tolosa Paz en conferencia de prensa desde Casa Rosada.

La titular de Desarrollo Social detalló que "el monto total de $13.500" será abonado "en dos cuotas: una previo a Navidad, el 21 de diciembre, por $6.750". La segunda parte se entregará "para fiesta de Reyes, el 6 de enero, cuando la validación del Potenciar Trabajo esté concluida", afirmó.

"Vamos a llegar a más de 1.300.000 titulares del Potenciar Trabajo", aseguró Tolosa Paz y señaló que "queremos que tengan una Navidad en familia y en paz, en el marco de cantidad de medidas que ha implementado el Presidente (Alberto Fernández) en el mes de diciembre, para sostener la vida y los ingresos de los más vulnerables".

En tanto, la ministra de Trabajo indicó que el bono será "para trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos de diciembre asciendan a tres salarios mínimo, vital y móvil, sin tener en cuenta el aguinaldo", detalló.

La suma de tres salarios mínimo, vital y móvil suma "185 mil pesos aproximadamente", según especificó Olmos. Y señaló que el bono "es producto de un esfuerzo" del sector privado, "compartido con el Estado, en el caso de las empresas Pymes, que absorverá el 50% a través de la deducción de anticipos de Impuesto a las Ganancias". Además, Olmos anticipó que el país está en un "proceso de reducción de la inflación".

Defensa del Potenciar

Victoria Tolosa Paz se refirió a la investigación judicial por el plan Potenciar Trabajo que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan. La ministra manifestó que los beneficiarios "no están registrados, no tienen ingresos, ni propiedades, y no compraron dólares".

Rebaja de 15% en calzado deportivo

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció una rebaja de 15% en los precios del calzado deportivo. El acuerdo se suscribió con empresarios del sector y el ministro anticipó que buscarán ampliarlo a la indumentaria deportiva.

El entendimiento, del que participaron las principales fabricantes de zapatillas, contempla una rebaja de 15% de los precios vigentes al mes de diciembre en las marcas y modelos de zapatillas de mayor rotación en el mercado. Además, el acuerdo prevé un sendero de precios de hasta el 3% para enero, febrero, marzo y abril.

Asistieron al encuentro en el Ministerio de Economía representantes de las empresas Nike, Puma, Adidas y Topper.