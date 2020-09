Días atrás, el presidente Alberto Fernández anunció que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) entregará junto a Anses una ayuda económica a las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género.

Dicho beneficio presentado como "Programa Acompañar", consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), es decir cerca de $17.000.

“Somos un Gobierno que siempre va a estar cerca de manera inteligente y empática de quienes lo necesitan. Una Argentina libre de violencias es sin duda nuestro objetivo”, sostuvo la titular de Anses, Fernanda Raverta.

Durante cuánto tiempo se podrá cobrar el Plan Acompañar

La prestación entregada por Anses se entregará durante seis meses consecutivos, con el fin de ayudar a solventar gastos esenciales de organización para el desarrollo de un proyecto de vida autónomo. Por un total de $102.000 aproximadamente.

Cómo me inscribo en el Plan

El o la solicitante deberá acreditar su situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Quiénes pueden acceder: requisitos

Podrán acceder al beneficio:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Monotributo Social

Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE)

Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Deberán residir en el país, que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada

Extranjera con residencia legal en la República Argentina no inferior a un año anterior a la solicitud.

Mayor a dieciocho años.

Quiénes no podrán cobrar el Plan Acompañar

Quienes tenga ingresos por: