El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou habló sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se prevé confirme su condena a cinco años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone: “Yo me aguanto la que me tenga que aguantar. No voy a cambiar, no me voy a callar, no me voy a esconder y ni siquiera voy a perder la alegría por las cosas que peleo”.

Así lo dijo ayer Boudou en una charla política con militantes en radio Mak. Fue pocas horas después que Infobae reveló sobre el fallo de la Corte. “Si termina dándose lo que dicen los diario, y que además empujan, respecto del caso Ciccone yo te diría que uno lo podría haber venido venir cuando vimos el resultado de la comisión de juristas”, comenzó Boudou en referencia a comisión que le presentó al presidente Alberto Fernández una serie de propuestas para reformar la justicia.

“Un resultado muy lavado y que no toca los temas centrales del lawfare”, dijo el ex vicepresidente y ministro de Economía de Cristina Kirchner y continuó con su razonamiento: Y pegado a esto vimos que había pendiente una resolución del tema cuadernos, de ese mamarracho de arrepentidos, que se esperaba para la semana anterior pero esperaron el resultado de la comisión. Y el resultado del tema cuadernos fue el peor porque convalidaron todo lo que venia pasando”. La referencia fue al fallo de la Cámara Federal de Casación que avaló la declaración de los arrepentidos.

“El problema no soy yo, ni De Vido (Julio De Vido), ni Milagro (Milagro Sala). El problema hoy, central, es que la principal perseguida política de la República Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Entonces nuestra democracia esta muy condicionada porque no hay ni uno solo de los mamarrachos jurídicos sobre Cristina que se hayan solucionado”, dijo y puso de ejemplo las causas dólar futuro y la firma de entendimiento con Irán, dos de los cinco expedientes en los que la vicepresidenta está elevada a juicio oral.

El ex funcionario también hizo una crítica sobre cómo el oficialismo se posiciona frente a esos expedientes y habló de la “contracara” con las causas vinculadas al macrismo.

“La contracara que va en el mismo sentido es lo que pasa con la causa del espionaje en las cárceles o con la causa que va llevando muy bien Ramos Padilla (Alejo Ramos Padilla) pero que es atacado en forma permanente. ¿Quién decide que es un escándalo y que no en la Argentina? Es un escándalo el dólar futuro de Cristina pero no es un escándalo el endeudamiento y las Leliq y las Lebac. Es un escándalo Boudou pero no el espionaje en las cárceles. Lo cual nos muestra que hay un sistema de justicia de personas, no de hechos. Y esto es un escándalo . Pero ahí nosotros también tenemos culpa porque hay un gran silencio sobre todo lo que ha hecho Macri. Tanto en el plano de la corrupción monetaria como haber organizado un sistema criminal de persecución y de espionaje. Pero nosotros no decimos nada. Nos dijeron desde los grandes medios que nosotros veníamos por la venganza y nosotros compramos eso y nos callamos la boca”.

“Estamos muy atrás con el tema judicial. Veremos como se desencadena. De ninguna manera es un tema personal. Yo me aguanto la que me tenga que aguantar. No voy a cambiar, no me voy a callar, no me voy a esconder y ni siquiera voy a perder la alegría por las cosas que peleo. Pero debería ser una tarea mas colectiva que individual”, concluyó Boudou.