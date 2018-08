El Tribunal Oral Federal 4 condenó a Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, cometido en la compra de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.

Además, Boudou fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos y los jueces ordenaron su inmediata detención.

Por su parte, el tribunal sentenció a José María Núñez Carmona por hallarlo culpable de partícipe necesario de cohecho pasivo y de negociaciones incompatibles con función pública a 5 años y 6 meses de prisión y abonar una multa de $90 mil. También irá a prisión ahora.

Ambos, Boudou y Núñez Carmona fueron alojados de manera provisoria en la Comunidad 29 de Comodoro Py, dependiente del Servicio Penitenciario Federal. Permanecerán en ese lugar hasta que les designen el penal en el que cumplirán sus condenas.

En tanto, Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, fue condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por ser hallado culpable de partícipe necesario de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con función pública y deberá pagar una multa de $ 90 mil. Cumplirá la prisión de manera domiciliaria.

A su vez, Vandenbroele fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua y a pagar una multa de $90 mil por haber sido encontrado culpable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público.

En cuanto a Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, que estuvieron al frente del proceso, rechazaron en su sentencia una serie de recursos presentados por la defensa del ex vicepresidente, entre ellos para la suspensión del veredicto.