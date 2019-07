Los videos de los pilotos leyendo mensajes en contra del Gobierno se viralizaron rápidamente en todo el país. En las imágenes se ve cómo en los aterrizajes aprovecharon para criticar las políticas aerocomerciales y fueron repudiados por los mismos pasajeros que permanecían en el avión. Uno de ellos tiene como protagonista al actor Luis Brandoni, quien fue increpado por un pasajero mientras el comandante leía el comunicado.

"No, vámonos de acá. Acá no, acá no", se le escucha repetir al actor mientras el piloto comienza a leer el mensaje. "Qué democrático, Luis", le responde un pasajero, mientras de fondo se oye el abucheo y los silbidos de otro grupo contra el reclamo de los pilotos.

"Muy democrático, Luis. No lo dejás hablar", le dice el mismo pasajero a Brandoni, quien estaba de espaldas a él mientras bajaba el equipaje de mano de la cabina. "Yo sí", contesta el actor. Se hace un silencio y se escuchan otros insultos.

Otro pasajero se interpuso para defender a Brandoni: "Mirá cómo defiende a la aerolínea de bandera. Defienden los privilegios y a todos los chorros que se robaron el país. Nos trajeron hasta acá". En ese preciso instante, el actor giró y volvió a mirar al pasajero que lo había increpado: "Esto no es democracia, estás equivocado. La política se hace en los ámbitos políticos".

Brandoni, al igual que el resto de los pasajeros, regresaba el pasado martes a Buenos Aires en el vuelo 2173 de Aerolíneas Argentinas, desde Santa Fe con destino a Aeroparque. "No seas ingenuo", le dijo al joven que iba detrás de él antes de descender. El actor fue apoyado por otros pasajeros, quienes se mostraron indignados con el contexto en el que los pilotos decidieron hacer su reclamo.

Esta metodología ocurrió en varios vuelos, en donde los pilotos que pertenecen a APLA, el gremio encabezado por Pablo Biró, leyó un mensaje contra el gobierno de Mauricio Macri.

"La empresa lamenta que otra vez los gremios tomen de rehenes a los pasajeros. En este caso, para hacer una campaña política con los bienes de todos los argentinos. En lo que va del año, hemos tenido un promedio de dos medidas de fuerza por mes, las cuales afectaron a más de 140.000 pasajeros", explicaron desde Aerolíneas Argentinas.

Luis Malvido, presidente de Aerolíneas Argentinas, cuestionó con dureza la medida adoptada y lo asoció a un plan para desestabilizar al Gobierno con paros, asambleas y ahora, estos mensajes.

El mensaje que leyeron los pilotos

"Les habla el comandante. Habiendo finalizado el vuelo, queremos informarles sobre la situación que enfrentamos los pilotos argentinos. Como resultado de la actual política aerocomercial, hoy tenemos empresas que no pueden pagar salarios, que han suspendido sus operaciones, que reducen las dotaciones de pilotos con despidos encubiertos o que se achican devolviendo aviones, levantando destinos y cortando frecuencias. Ante esta situación que pone en riesgo miles de fuentes laborales en el país, ratificamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la aviación argentina. Los cielos también son de cada uno de ustedes. Desde ya, agradecemos su comprensión".