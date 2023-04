La empresa de neumáticos Bridgestone confirmó hoy que el bono que percibirá cada trabajador de la firma este año en concepto de participación en las ganancias ascenderá a 1.300.000 pesos y que será pagado en los próximos días y no en mayo próximo.



El monto del bono para el personal será superior a lo previsto de forma inicial y ascenderá a 1.300.000 pesos, y será abonado en los próximos días, lo que "una vez más demuestra la necesidad de extender el beneficio a otros sectores porque impacta de manera positiva en el bolsillo de los trabajadores", sostuvo hoy el extitular del gremio, Pedro Wasiejko.



El exsecretario general del Sindicato Único del Neumático Argentino (Sutna) y hoy presidente del Astillero Río Santiago, quien instauró en su momento esa conquista en el convenio colectivo laboral, sostuvo además que el beneficio está garantizado en la Constitución Nacional y debe ser extendido ya sea por ley o por negociación paritaria.



Cada trabajador de Bridgestone percibirá 1.300.000 pesos en concepto de un bono por participación en las ganancias, incrementando en casi 80 mil pesos el monto original.



"Esta herramienta de distribución antiinflacionaria impacta de forma positiva en los trabajadores y no implica pérdida para las empresas. Es la séptima vez que se paga el bono desde la incorporación de la cláusula en el convenio. Mientras en la gestión de Cambiemos no hubo ganancias para las empresas, desde que asumió el presidente Alberto Fernández es la segunda vez en dos años que se pagará el beneficio", afirmó.



Wasiekjo, también titular de la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria, Servicios y Afines (Fetia), convino el beneficio con la empresa en 2001, cuando lideraba el Sutna a través de la Lista Violeta y la compañía planteaba despidos por la crisis.



"Entonces, además del pago de las respectivas indemnizaciones, el gremio reclamó que así como los trabajadores pagaban el costo de la crisis debían participar en las ganancias cuando los tiempos fuesen favorables. La cláusula fue incorporada finalmente incorporada al convenio colectivo de trabajo del neumático en 2006", reseñó Wasiejko.