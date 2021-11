El dolor y la bronca por el reciente asesinato de un quiosquero durante un robo en la provincia de Buenos Aires no se atenuaban ayer.

Nicolás Sabo, hijo del hombre asesinado, dijo que "la gente está harta de esto", al agregar que eso quedó claro en una marcha de vecinos el lunes pasado en reclamo de justicia por la muerte del sujeto de 48 años.

Nicolás dijo que de la intendencia bonaerense de La Matanza (donde ocurrió el asesinato) nadie había dado la cara. "Tampoco me parece necesario llevar adelante esto por el lado de la política, no hay que politizarlo. Lo que se vio ayer (por el lunes) es claro: la gente está harta. Esto que hacemos es sólo en nombre de mi papá, no de la política", dijo el joven hijo del asesinado Roberto Sabo (48 años). Y agregó: "Creo que (el presidente Alberto Fernández) no podría mirarme a los ojos".

"Se está rumoreando que nosotros vamos a hacer una marcha (este viernes) en el centro, en Plaza de Mayo o en el Congreso. No es cierto que la convoquemos nosotros. Mientras sea con respeto es más que bienvenido y si llegamos hacer algo es en Ramos" Mejía, la ciudad del partido bonaerense de La Matanza, donde ocurrió el asesinato.

El último adiós al comerciante, de 48 años y asesinado a balazos el domingo por delincuentes en un asalto, se realizaba ayer desde las 17 en la casa velatoria Pache, en el partido bonaerense de Morón.

Mientras tanto, vecinos y clientes se acercaron al comercio y dejaron diversos mensajes colgados junto a la persiana baja.

"Justicia por Roberto", se repetía en varios carteles. "Roberto Sabo, condenado a muerte. Delito: trabajar", señalaba otro. "Morir por trabajar: ¿hasta cuándo?", se preguntaba uno más. Otros contenían mensajes con insultos y pedidos de renuncia para Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

En diálogo con los medios, el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, expresó en relación con el asesinato del quiosquero Sabo: "Es un momento muy triste y muy doloroso. Venimos trabajando con La Matanza hace más de 20 días, un mes, y venimos haciendo un trabajo lo más prolijo posible en cuanto a la utilización de los recursos humanos con los que contamos. Ante esta desgracia uno sólo se puede solidarizar con los padres".

Al ser consultado sobre las recientes declaraciones de su par provincial, Sergio Berni, quien afirmó que la inseguridad es una "enfermedad endémica", el ministro señaló: "Sucede en todos los lugares del mundo, si es eso a lo que se refiere, en algunos más y en algunos menos. Nosotros estamos teniendo una situación tan particular que nos obliga a mirarlos. Si miramos estadística, son otra cosa, pero cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas son nada. Estamos hablando de una vida humana truncada por nada. Entonces no se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado, tan cuidadoso y sin solución".

El humorista gráfico Cristian "Nik" Dzwonik participó de una ola de repudio contra el funcionario por sus declaraciones tras el asesinato en Ramos Mejía. Cabe recordar que, hace un mes atrás, fue intimidado por el titular del Ministerio de Seguridad. "Señor Ministro de Seguridad de la Nación