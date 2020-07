La titular del PRO, Patricia Bullrich, le contestó en duros términos al presidente Alberto Fernández, quien había calificado como “canallesca” la postura de la oposición respecto al asesinato de Fabián Gutiérrez.

Este domingo por la mañana, el mandatario habló por primera vez de la muerte del ex secretario privado de Cristina Kirchner y apuntó contra el PRO, la UCR y la CC por haber firmado un documento “sembrando dudas” sobre su muerte. “Es canallesco”, remató.

Y agregó: “Me parece una miserabilidad absoluta. Queremos saber qué sucedió con Fabián Gutiérrez, pero sólo insinuar que eso es motivo de la causa de los cuadernos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es una actitud tan miserable que es difícil de entender”.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. En la tarde del domingo, Bullrich aclaró que desde su espacio no hicieron hipótesis sobre el crimen y le recriminó a Fernández no haber leído bien el documento.

“Entienda la gravedad de la situación, Presidente. Como hombre del Derecho no tengo que explicarle que el nuestro es un pedido de transparencia para el esclarecimiento del crimen”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Sin embargo, la crítica fue más allá. La ex ministra de Seguridad le recriminó al Presidente haber sido “uno de los primeros en vincular al gobierno anterior con la desaparición de (Santiago) Maldonado”.

“No tuvo el menor empacho en decir que había sido un crimen de Estado. Si digo que su actitud fue canallesca me quedo corta…”, disparó Bullrich.

Finalmente, volvió a publicar el comunicado de Juntos por el Cambio y señaló que “después de reiterados pedidos de audiencia denegados” no tiene “otros canales de comunicación a los cuales recurrir”.

“Lea bien, Presidente! No hacemos hipótesis sobre el crimen, dice el documento. Apéguese a la verdad y no a su tergiversación para acusar”, concluyó.

El crimen del ex secretario de Cristina Kirchner desató un fuerte disputa mediática entre el oficialismo y la oposición.

Anoche, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lamentó la postura de la oposición y sostuvo que “la sola idea de que el Gobierno tiene responsabilidad” en este hecho “es definitivamente repulsiva”.

A través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta oficial de Twitter, los cuales fueron luego compartidos por el presidente Alberto Fernández, el funcionario consideró que Juntos por el Cambio “intenta sacar provecho en el electorado” con este tema.

El referente del oficialismo apuntó puntualmente contra el sector macrista y remarcó que “no vale todo porque no hay fin que justifique los medios y “tampoco las redes sociales se pensaron para difundir la mentira”.

Asimismo el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo ayer que “la oposición apeló hoy otra vez a la mentira y al oportunismo” porque “especularon políticamente con la muerte de Fabián Gutiérrez mientras su familia pedía respeto”.

Esta tarde, el canciller Felipe Solá se sumó a la polémica y se preguntó: “¿Cómo saldrá Cambiemos de su actitud miserable cuando la Justicia aclare el asesinato de Gutiérrez?”.

Y continuó: “Hablan de economía y callan sobre la deuda y la fuga. Invocan la República y aparece el espionaje. Tengan como oposición la responsabilidad que no tuvieron para gobernar”.