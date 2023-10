La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, subió ayer la apuesta en el debate abierto dentro de la coalición opositora por su respaldo al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei. Después de las duras críticas de sus exsocios, Bullrich se preguntó ¿quién es el "dueño" de ese espacio "para decidir quién está y quién no"? y remarcó que ella "les ganó a todos", en alusión a Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Martín Lousteau.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri sostuvo que "en Juntos por el Cambio hubo unas PASO donde le gané a Morales, a Lousteau y a Larreta, a todos, y construí una legitimidad".

En este sentido, se preguntó "¿quién es el dueño de Juntos por el Cambio para decidir quién está o no?", y sostuvo que le parece "infantil" querer "adueñarse" del espacio, en alusión a quienes la cuestionaron por su acuerdo con Milei e incluso afirmaron que tanto ella como el expresidente Mauricio Macri ya estaban afuera de la fuerza opositora.

La mayoría de JxC se mantendrá neutral frente al balotaje.

Barrionuevo ya le picó el boleto a Milei

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo abandonó ayer las filas de La Libertad Avanza (LLA) y le retiró un apoyo clave al candidato presidencial Javier Milei en su carrera a la Casa Rosada, molesto por el acuerdo político alcanzado entre el líder libertario y los dirigentes del Pro Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

"La opción ahora es Massa o Macri", ironizó Barrionuevo, para quien el acuerdo Milei-Bullrich "es una maniobra" del expresidente de Cambiemos en su objetivo de avanzar hacia la conformación de una nueva fuerza política.

La hipótesis de Barrionuevo es que Macri pretende "manejar y crear un nuevo partido, teniendo a Milei funcional a su proyecto". "No puedo estar en un lugar donde Mauricio Macri lleva tanto a Javier como a Patricia a romper con todo. Si hubiera habido un acuerdo se debía hacer con Juntos por el Cambio (JxC) y no de la forma trasnochada que se hizo; no se trata de abandonar a Milei, él nos abandonó a nosotros", argumentó el dirigente sindical en declaraciones a Crónica TV, después emitió un documento.