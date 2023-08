La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, se diferenció hoy de la Libertad Avanza (LLA) al afirmar que su coalición le "presta atención" al "cambio climático" y que descarta reconsiderar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), remarcó que si gana las elecciones priorizará "la educación, la seguridad y la economía" y anunció que "entre mañana y pasado" se reunirá con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



"Los países tienen que respetar los procesos legales. Aquellas leyes que se han votado son leyes que están vigentes. Vas a paralizar el país entero si haces un plebiscito por sí o por no. En este momento necesitamos la urgencia de salir adelante económicamente", dijo Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.



La líder del sector de "los halcones" del PRO se refirió así a las diferencias que mantiene con el candidato de LLA, Javier Milei, quien propuso ayer que de ser Presidente llevará a cabo un plebiscito con la intención de derogar la ley de interrupción del embarazo, sancionada en 2020.



En ese sentido, remarcó que JxC tiene "una mirada institucional profunda", que no "ataca a la prensa", y cuestionó la postura que tiene Milei sobre el "cambio climático", quien calificó en reiteradas ocasiones a la problemática como "una mentira del socialismo".



"El tema no es estar a favor o en contra del cambio climático, existe. El tema es cómo se procesa la economía en relación a eso", indicó la candidata presidencial, y agregó que "hay que prestarle atención".



La exministra de Seguridad se Mauricio Macri hizo hincapié en que en caso de arribar a la Presidencia pondrá "la prioridad en la educación, la seguridad y la economía de los argentinos".



También cruzó al líder de LLA porque "está atacando con total y absoluta injusticia" a su marido, Guillermo Yanco, a quien el diputado liberal acusó de ser "responsable" de que un grupo de familiares de víctimas de la AMIA lo increparan durante un acto.



"No quiero discutir con Milei. Quien conoce a mi marido, que lo está atacando con total y absoluta injusticia, sabe que es una persona absolutamente transparente que no se mete en política. Acusarlo de haber sido responsable de lo que pasó en la AMIA el día del acto es una injusticia", sostuvo, y agregó que ella va a "seguir teniendo una actitud de convivencia democrática", pero que lo que está haciendo el líder de LLA es "una total y absoluta falta de ética".



Además, Bullrich anunció que "entre mañana y pasado" se reunirá con Larreta para tomar "decisiones" en relación al "posicionamiento estratégico y el ordenamiento" que tendrá la coalición rumbo a los comicios presidenciales del 22 de octubre.



"Entre mañana y pasado vamos a hablar con él y vamos a tomar decisiones", remarcó, y agregó que el alcalde porteño le pidió "un par de días de tranquilidad" tras las elecciones PASO del domingo pasado.



Según pudo saber Télam, el equipo de Bullrich tiene pensada una foto en la cual se muestre trabajando en forma conjunta a sus equipos y a los de Larreta, con la intención de reforzar la idea de una unidad del espacio para afrontar la campaña para las generales.



Asimismo, se están negociando los términos de cómo y cuándo aparecerá en la campaña de la postulante presidencial de la coalición el jefe de Gobierno porteño, según confiaron fuentes partidarias.



La exministra se reunió esta mañana con el postulante a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti, e intendentes del conurbano de la coalición opositora para planificar delinear estrategias para consolidar sus votos en los distritos del Gran Buenos Aires.



En el comando de campaña de Bullrich piensan que el 32% de los votos que obtuvieron las candidaturas de Grindetti y de Diego Santilli en las PASO de la provincia de Buenos Aires constituyen un piso a partir del cual pueden cosechar más votos en el territorio bonaerense.



El actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que aspira a su reelección en el distrito al frente de la lista Unión por la Patria (UxP), fue el precandidato más votado en las PASO de la provincia, pero los estrategas de Bullrich piensan que pueden remontar los cuatro puntos que les sacó de diferencia el mandatario en la compulsa.



Del encuentro de hoy, realizado en un bar de la localidad bonaerense de Carapachay, en Vicente López, participaron Bullrich, Grindetti, la intendenta local Soledad Martínez y Ramón Lanús, quien ganó las PASO municipal de San Isidro, logrando desplazar del poder a la histórica familia Posse, en ese distrito del conurbano norte.



Antes del encuentro de esta mañana, Grindetti había descartado que JxC y LLA conformen una alianza para ir contra Kicillof en las generales de octubre.



"Ahora estamos compitiendo y en dos alianzas diferentes", afirmó Grindetti a radio La Red, al responder lo dicho por Carolina Píparo, la candidata a gobernadora bonaerense de Milei, quien había invitado a Grindetti a sumarse al espacio del líder libertario, tras haber obtenido el 24% de los votos en las PASO.



Al igual que a nivel nacional, el bullrichisimo en provincia de Buenos Aires intentará instalar la idea de que "una sola persona no alcanza", en alusión a Milei, y cuestionarán la falta de equipos del líder libertario.



A la hora de sumar votos para octubre, cerca de Bullrich y Grindetti consideran que pueden lograr adhesiones tanto entre quienes no fueron a votar, como entre los votantes de UxP que respaldaron a Milei en las urnas.



En este sentido, el candidato a jefe de Gobierno de JxC, Jorge Macri, resaltó que la coalición opositora tiene el "desafío" de volver a "representar" rumbo a las elecciones de octubre muchas de las "ideas" que "expresó más claramente" Milei, entre las que mencionó "menos impuestos, un Estado que no ahogue, mayor libertad y festejar el éxito del privado".



"Hay ideas en las que coincidimos con Milei y que tal vez, en algún momento, dejamos de expresarlas claramente. El PRO vino a la política a transformar el Estado ineficiente, a poner en el centro de la escena al ciudadano, a festejar el éxito del privado. Muchas de esas ideas Milei las expresa hoy o las expresó más claramente y tienen que ser banderas nuestras", dijo Macri en declaraciones a Radio Mitre.



Por su lado, el intendente del partido bonaerense de Tres de Febrero y candidato a la reelección por JxC, Diego Valenzuela, señaló en declaraciones a Radio 10 que Bullrich va a tener que incorporar "nuevos matices" en su campaña para convocar al votante de Larreta, ya que "no va a alcanzar" solo con disputar el voto de Milei.