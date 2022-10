La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, lanzó este sábado una fuerte crítica contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con miras a las elecciones de 2023. En medio de la indefinición del funcionario acerca de a quién le dará su aval en la carrera por la sucesión en la Capital Federal y ante la posibilidad de que el elegido sea el radical Martín Lousteau, como anticipó días atrás LA NACION, sostuvo: “Si prefiere entregar la Ciudad, a mí no me parece”.

Consultada en Radio Mitre sobre la eventual elección de Larreta, quien esta semana volvió a exhibirse públicamente con Lousteau, Bullrich planteó: “Es una decisión de él. Si prefiere por su candidatura presidencial entregar la Ciudad, a mí no me parece”.

Tras ello, agregó: “Lousteau tiene todo el derecho de ser candidato y de competir, como lo hizo en otras oportunidades, pero nosotros como partido tenemos que tener columnas vertebrales; y para nosotros la Ciudad es una columna vertebral. No es cualquier lugar”.

Por otra parte, dijo sobre su acercamiento a Jorge Macri para disputar la administración de la Ciudad: “Hemos definido que el candidato tiene que ser de Pro y el que asoma en este momento es Jorge Macri, así que estuvimos el otro día con él. Pero lo importante es que Pro tiene que conservar el distrito como su lugar, su semillero y su lugar de administración”.

Después de ratificar nuevamente su candidatura a presidenta en 2023, Bullrich comentó que en la provincia de Buenos Aires hay también varios candidatos que la apoyan. “Es el caso de Javier Iguacel o de Joaquín de La Torre”, afirmó y añadió: “Y faltan algunos que tienen que definir, como es el caso de Cristian Ritondo o como es el caso de Néstor Grindetti”.

“Yo voy a competir, ya tengo la decisión tomada. Estoy trabajando en todo el territorio y creo tener un programa de gobierno absolutamente valiente para la Argentina que se viene. Tengo gente de mucho nivel trabajando conmigo y hemos avanzado muchísimo en las relaciones internacionales para avanzar en acuerdos que la Argentina va a necesitar. Hoy estoy muy preparada”, desarrolló.

Eliminación de las PASO

Por último, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri se refirió a la intención del kirchnerismo de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y dejó sentada su posición al respecto.

“El kirchnerismo quiere eliminar las PASO para tratar, de cualquier manera y en cualquier lugar, de mantener el poder. Ya lo han hecho en Salta, en San Luis, en San Juan. Ellos lo que quieren es mantener su quinta y su poder, no complicarnos la vida a nosotros”, señaló y agregó: “A nosotros no nos va a complicar la vida una cuestión de este tipo, pero las reglas electorales son lo que es un árbitro a un partido de fútbol. Nosotros no queremos anular las PASO, pero por un problema institucional”.

De esta forma, Bullrich insistió en la metáfora futbolística y aseguró que “no se cambian las reglas diez minutos antes de empezar el partido”. “Eso es lo que nosotros discutimos”, concluyó.