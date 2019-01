Un proyecto que se tratará en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires busca terminar con los "baños exclusivos para clientes" en bares, restaurantes y estaciones de servicio. De ese modo buscan solucionar el problema por la falta de baños públicos y la prohibición de ingresar a los de este tipo de locales.

"Es común que los baños de algunas estaciones de servicio estén cerrados y que deba solicitarse al encargado de playa las llaves para utilizarlos. Lo mismo sucede con los sanitarios de locales gastronómicos o comercios de cadenas extranjeras, que han llegado al extremo de colocar dispositivos electrónicos con códigos, con el propósito de que sólo puedan ingresar los clientes o personas autorizadas", explicó el diputado provincial Avelino Zurro (Unidad Ciudadana), autor del proyecto. Y descontó que será aprobado en cuanto empiecen las sesiones ordinarias, en marzo.

La iniciativa propone establecer sanciones económicas para los locales que no permitan el ingreso del público en general a los sanitarios, en todo el territorio bonaerense. Además, prohíbe la instalación de dispositivos electrónicos, o de cualquier otro sistema que impida el libre acceso a los baños.

"El baño es un servicio conexo que no se presenta como una contraprestación; no se puede impedir algo tan básico como es el uso de un sanitario. Por supuesto que la norma prevé la aplicación de multas para el comercio que no respete y viene a garantizar algo tan básico, insisto, como que un o una bonaerense pueda acceder a un sanitario", opinó Zurro, según cita la agencia Télam.

El problema es que en Buenos Aires los baños públicos escasean. Y los de las estaciones de subtes y trenes suelen estar clausurados o mal mantenidos. Con una buena excepción: las recientes obras de recuperación de los edificios de Retiro y Constitución incluyeron la reparación total de los sanitarios, que dejaron de ser los lugares desagradables que fueron durante décadas.