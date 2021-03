En un acto bonaerense por el Día de la Memoria, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo ayer que Argentina no puede pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), "porque no tenemos plata".

Cristina participó ayer de un acto en la localidad bonaerense de Las Flores para formalizar la apertura de un Espacio de la Memoria que funcionará en la ex brigada de investigaciones del lugar, en el marco del Día Nacional de la Memoria, por el que ayer se conmemoró el 45º aniversario del golpe de Estado que dio paso a la última dictadura militar.

En su discurso, el primero que pronunció este año, fustigó a la oposición, aunque después la convocó a un acuerdo. "No estamos diciendo de no pagar. ¡Qué vamos a decir de no pagar, si nuestro espacio político fue el único que no endeudó a la Argentina y pagó las deudas de los otros gobiernos! Deberíamos hacer todos un esfuercito, sean del oficialismo o de la oposición. Si fueran de la oposición, son los que más deberían colaborar e insistir para que nos den mayor plazo y mucha menor tasa de interés. Todos sabemos que, en los plazos y tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, sino que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo", afirmó la expresidenta.

Cristina aseguró que "las políticas de memoria castigaron a los que violaron los derechos humanos, pero a los que lo apoyaron nunca les pasó nada".

"Necesitaron de la desaparición y tortura para imponer un modelo económico. A los que estatizaron sus deudas y apoyaron a la dictadura no les pasó nada. Terminaron más ricos y nos dejaron ese regalo. Entre ellos, la familia de ya sabemos quién. Se hicieron los otarios cuando todos los argentinos debimos pagar la deuda de ellos", señaló Cristina en alusión al expresidente Mauricio Macri y su padre, el empresario Franco Macri.

De la ceremonia participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el diputado nacional Máximo Kirchner. La vicepresidenta consideró además que Argentina necesita un acuerdo político entre todas las fuerzas para hacerle frente "a cuestiones estructurales como son el endeudamiento externo y la economía bimonetaria". En otro orden, defendió la política exterior "multilateralista" desarrollada por el kirchnerismo y estimó que en base a ella "las únicas vacunas" que tiene hoy el país "son rusas y chinas". Finalizado el discurso de Cristina, la locutora oficial del acto cometió una confusión al decirle a la vicepresidenta: "Muchas gracias, señora Presidenta de la Nación".

En San Juan

En homenaje a los desaparecidos durante la última dictadura militar, militantes del Polo Obrero y de Libres del Sur marcharon ayer por las principales calles de la ciudad de San Juan. Decenas de personas transitaron por calle Santa Fe y otras tantas por Plaza 25 de Mayo.