La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró este miércoles que el proyecto económico del Gobierno requiere de varios períodos de gestión.

La frase formó parte de un plenario de dirigentes del Frente de Todos realizado en La Plata, donde la ex mandataria estuvo acompañada por Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández como oradores.

En ese contexto, la mandataria planteó que una vez terminada la pandemia los argentinos volverán a tener “la vida que queremos” -en alusión al eslogan de la campaña del oficialismo.

“Todos tenemos que saber que la vida que queremos, la de disfrutar con nuestro hijos, la de tener un trabajo con un salario que nos alcance, no por ahí para viajar por el mundo o quizás sí, yo me acuerdo cuando me tropezaba con argentinos en el exterior, y eso fue a partir de un modelo de desarrollo y de crecimiento productivo, de creer en el trabajo como principal ordenador y de saber también que nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada, del consumo para crecer”, introdujo.

CFK dijo que no se cansa de imaginar y de evaluar qué hubiera sucedido con la Argentina si en 2015, cuando asumió en el poder Juntos por el Cambio, se hubieran aplicado otras políticas y se hubiera mantenido el modelo económico impulsado por su gestión y por la de su esposo, Néstor Kirchner.

“No me canso de imaginar cómo estaría el país si hubieran hecho lo que prometieron: cambiar las cosas que estaban mal y no tocar nada de lo que estaba bien. Y si hubieran seguido con esa política industrial, cuidando la producción nacional... Y si hubiesen seguido con la política de no endeudamiento... ¡Cuánto mejor estaríamos hoy los argentinos frente a la crisis de la pandemia igualmente!”, continuó.

En esa línea, la ex Presidenta aseguró que el peronismo regresó al poder en 2019 porque los votantes tuvieron confianza y memoria de los “años felices” que hubo en el país luego de la crisis económica de 2001. “Y en nombre, entonces, de todo aquello que hicimos, venimos a revalidar una vez más que lo volveremos a hacer; después de la pandemia, vamos a construir entre todos esa Argentina que nos merecemos porque, compatriotas, la vida que queremos solamente puede tener lugar en una Argentina que vuelva a decidir su destino, su presente y su futuro”.