La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció este jueves que sus abogados recusarán a la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la causa que investiga el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre. A través de un video, expresó que "el partido Judicial me quiere presa o muerta" y buscó vincular con el atentado al diputado del PRO Gerardo Milman.

"Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti", escribió Cristina Fernández en su cuenta de Twitter.

En el tuit fue incluido un video que repasa lo que aconteció el 1° de septiembre en la esquina de Juncal y Uruguay, frente a su domicilio.

Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti. pic.twitter.com/LiLka92Mm3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 10, 2022

El video comienza con un relato en off del ataque: “El 1° de septiembre, antes de las 21, en la puerta de su casa intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. Los militantes lo detuvieron en el acto y lo entregaron a la Policía. Su nombre es Fernando Sabag Montiel. No actuó solo. Estaba acompañado por Brenda Uliarte, quien junto a otros cómplices lo instigó a cometer el crimen”.

Califica al atentado como “el más grave de una sucesión de acciones violentas contra Cristina registradas este año” y se pregunta: “¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato?”. Luego aparece el nombre de Milman: “Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que dos días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: ‘Cuando la maten, yo voy a estar camino a la Costa’”.

Después de mostrar imágenes en las que se ve cuando Milman entra al bar Casablanca frente al Congreso junto con dos mujeres, indica que verificó que el diputado estaba ese día “en el lugar y hora” que indicó el testigo, acompañado por sus dos asesoras y que “al otro día viajó a la Costa”. Luego menciona: “A los dos días quisieron asesinar a Cristina”.

Luego indica que las asesoras del diputado del PRO declararon en la causa, que negaron la reunión y su presencia en Casablanca, hasta que les mostraron las imágenes donde se las veía entrar y salir del bar. La voz plantea: “Recién entonces admitieron que aquella reunión había existido”.

Después se plantean críticas a la jueza: “Pese a que (las asesoras de Milman) iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando. Milman todavía no fue citado a declarar en la causa”.

Fuente: NA y TN