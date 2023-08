En el tramo final de la campaña electoral por las PASO, Cristina Kirchner salió ayer a criticar a la oposición por préstamos que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Mauricio Macri.

El expresidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio) dijo el lunes pasado que en Argentina hubo un 'cepo asesino' al dólar, aplicado por el FMI. Por eso ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le respondió por Twitter: "¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi". "Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida, por Dios", completó.

En una entrevista televisiva publicada el lunes, Macri dijo que "el Fondo, que propició este cepo asesino y todo este desastre, va a tener que también, si el programa que presentamos es suficientemente serio, ya que ya está acá, decir: 'avalo esto'. Y eso va a ser una ayuda enorme frente a lo que viene", declaró Macri al abordar los desafíos que enfrentará el próximo gobierno nacional al que aspiran los opositores Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio.

Además, Macri fijó postura sobre el cepo al dólar e insistió en que hay que quitarlo desde el primer día. "No podemos tener miedo a salir del cepo. Con el cepo la Argentina no arranca. Pero el cambio tiene que ser profundo, rápido y claro, tiene que ser global. El mismo día hay que poner una solidez fiscal como no se ha tenido antes, bajar 5 o 6 puntos del gasto. No hay que pedirle nada a nadie para mantener nuestros gastos".

Por último defendió al Fondo Monetario Internacional y acusó al kirchnerismo de construir un relato para demonizarlo. "El Fondo Monetario son los otros países del mundo que ayudan a países como el nuestro que creen que están haciendo las cosas para salir adelante. Lo hacen para ayudar, con tasas menores que otros bancos", lanzó el expresidente en un férreo e insólito alegato a favor del organismo internacional que en 2018 le otorgó 47 mil millones de dólares.

El lunes pasado, el exgobernante porteño Mauricio Macri se sumó a una foto de unidad con su primo, Jorge Macri, que aspira a gobernar la Ciudad de Buenos Aires. También aparecían en la foto Bullrich y Rodríguez Larreta, que este domingo compiten para definir la interna en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). El FMI y sus fondos son claves en este gobierno que espera dólares del organismo para fortalecer las reservas del Banco Central, mientras el valor de la divisa estadounidense sigue subiendo.

Sigue subiendo

El dólar blue subió ayer $2 y cerró en $598 en las principales cuevas porteñas. El Banco Central vendió ayer U$S 21 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por U$S 85 millones.