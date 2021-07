El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo hoy que la "unidad" del Frente de Todos (FdT) es "parte de la fortaleza" que el Gobierno nacional "tiene para ofrecer" en la campaña rumbo a las PASO de septiembre, y afirmó que el oficialismo "tiene un proyecto de país de la producción, del empleo y de dar más derechos".



"Lo veníamos sosteniendo: la unidad del FdT y mostrar al FdT como un espacio vigoroso que se seguía ampliando era algo que venia ocurriendo durante la gestión", planteó Cafiero.



En declaraciones al canal C5N, el ministro coordinador señaló que "mostrar esa unidad, una vez más, es parte de la fortaleza que tenemos para ofrecer".



Cafiero anticipó que uno de los ejes de campaña será "mostrar un frente político genuino, con valores y un horizonte, y por sobre todas las cosas con un proyecto de país, que es el de la producción, del empleo y de dar más derechos".



Sobre la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), el funcionario analizó que a la "estrategia de ir modificando permanentemente" los nombres de ese frente "para tratar de no hacerse cargo de su pasado", se suma ahora el "cambio de domicilio" de sus precandidatos "para ver si, de ese modo, no se hacen cargo del Gobierno anterior, que fue hace dos años".



"Están tratando de distraer, otra cosa no puedo pensar", acotó Cafiero.



El funcionario señaló que tanto la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal como el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ambos postulantes de JxC en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, respectivamente, "están compitiendo por el mismo cargo por el que hubieran podido competir en sus jurisdicciones de origen".



"Buscar el cambio de domicilio, como si fuera borrón y cuenta nueva, es una estrategia bastante equivocada, y lo que buscan es acceder a un buen puñado de cargos", evaluó.



Para el ministro coordinador, en JxC "no hay un proyecto de país, de industria, de inclusión, de accesibilidad a la vivienda y a los bienes y servicios que un Estado fortalecido tiene que poder brindarle a la ciudadanía".



Cafiero abogó por "encontrar entre todos la salida en conjunto, que está allí al alcance de la mano. La vacunación nos está dando la oportunidad de acercarnos cada vez más a la salida de la pandemia, y ahí tenemos que reconstruir la Argentina", concluyó.