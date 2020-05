En medio de las protestas por las domiciliarias a los presos, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, señaló que los jueces "tendrán que dar respuestas" si cometieron errores y desligó al Poder Ejecutivo de las liberaciones de detenidos que tuvieron lugar por el riesgo de contagio de coronavirus: "El Gobierno no debe ni puede liberar ni meter preso a nadie", explicó.

El ministro coordinador consideró que los cacerolazos contra las liberaciones masivas de detenidos son expresiones de "angustia lógica" al ver que se tomaron decisiones que "conmovieron a los argentinos porque se sintieron inseguros". "Nadie puede estar tranquilo si hay un violador en libertad o un genocida suelto", agregó.

En esa línea, intentó correr del blanco de las críticas y reclamos al Frente de Todos y puso en ese lugar al Poder Judicial: "No es correcto vincular al Gobierno porque el Ejecutivo no debe ni puede liberar ni meter preso a nadie". Y agregó que si hubo jueces que se equivocaron, "hay mecanismos para que den respuestas de sus actos".

Sostuvo que la protesta de los ciudadanos no buscó responsabilizar al Gobierno por los beneficios a la población carcelaria. "Muchos militantes y votantes de Alberto (Fernández) tocaron las cacerolas", afirmó en diálogo con La Red.

Cafiero apuntó contra la oposición por vincular las domiciliarias con una decisión que bajó desde la Casa Rosada: "La angustia fue aprovechada por un sector opositor con mezquindad".

Ante la reacción de las "cacerolas", desde el Presidente hasta la ministra de Justicia se apuraron en aclarar que el Gobierno no avala las domiciliarias de detenidos: " Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados", remarcó Alberto Fernández en su cuenta de Twitter.

Luego siguió la ministra Losardo, que fue más explícita al afirmar que "nadie está de acuerdo en sacar a violadores y asesinos seriales". "No se trata de un presidente que esté pensando en liberar presos, quiero dar tranquilidad a la gente, no es así. Desde marzo hasta el 21 de abril se excarcelaron a 320 personas con pulseras. Hay un volumen de cifras sueltas y derramadas... No es verdad que salieron más de 2000. Expliquemos las cosas como son", dijo.

Fuente: TN