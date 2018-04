El ministro de Finanzas, Luis Caputo, rendirá cuentas por primera vez en el Congreso este miércoles, cuando informará sobre la deuda pública y sus supuestos vínculos con sociedades en paraísos fiscales. Esos temas serán los ejes de su vista a la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda.

Según informa diario Perfil, el ministro recibió en las últimas semanas asesoramiento desde lo discursivo y lo legal para enfrentar este encuentro. Además, no tendría "diálogo" con los legisladores.

En Casa Rosada admitieron que la mayoría de los referentes tiene un "coacheo" que contempla un análisis en detalle de los temas sobre los que puede ser consultado, se simulan preguntas y eventuales respuestas y se trabaja sobre la dicción y los modos de expresión en público del funcionario.

La interpelación a Caputo había sido reclamada por diputados opositores al jefe durante el último informe del jefe Gabinete, Marcos Peña en la Cámara de Diputados, a mediados de marzo pasado, ocasión en la que el funcionario se comprometió a que el ministro acuda a la Bicameral.

Durante la reunión de la Bicameral, que se constituyó sólo hace dos semanas, el bloque oficialista de Cambiemos acordó con la oposición citar al ministro para el 4 de abril y los senadores del oficialismo habían mencionado que el funcionario tenía "especial interés" en informar a los legisladores.



Al asumir como funcionario, Caputo omitió declarar que fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales. Pero el equipo argentino de Paradise Papers reveló que fue "fundador", "dueño indirecto" y "accionista indirecto" de la gerenciadora Noctua y titular de las acciones de otra sociedad en las Islas Caimán.



La semana pasada, en Mendoza, Caputo aseguró que no tiene "nada que ocultar", al ser consultado sobre los cuestionamientos por su presunta participación en empresas offshore antes de ser funcionario.



"Estoy muy tranquilo. Siempre me he presentado en la Justicia ante cada denuncia que se ha hecho, desde el día uno. No tengo nada que ocultar, ni mucho menos", destacó Caputo.