El ministro de Economía, Luis Caputo, anunciará hoy un paquete de medidas para alcanzar el equilibrio fiscal, básicamente con un fuerte recorte del gasto en la administración pública y de distintos sectores que reciben subsidios del Tesoro Nacional, como parte del camino elegido para reducir la inflación. Las medidas se anunciarán hoy por la tarde, tras el cierre de la actividad cambiaria.

De manera paralela, se espera que se concrete el reemplazo de Miguel Pesce al frente del Banco Central, por el designado Santiago Bausilli, hombre de confianza de Caputo, quien brindaría definiciones sobre el futuro del mercado cambiario a partir de un sinceramiento del valor del dólar oficial, medida esperada con expectativa tanto por los exportadores, importadores y el sector financiero.

Caputo mantuvo varios encuentros de trabajo durante la jornada, no sólo con los miembros de su gabinete, sino también con el propio presidente Javier Milei. De hecho, para dar los retoques finales al plan financiero y fiscal que anunciarán en las próximas horas, Caputo se reunió primero en horas de la mañana con Milei, cuando participó en la Casa Rosada de la reunión de Gabinete y luego, a las 15, repasó con el presidente los detalles de los temas en los que avanzó junto a sus colaboradores.

El ministro de Economía también se reunió con el designado secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien tendrá a su cargo la reducción del déficit fiscal y el reparto de fondos desde el Gobierno nacional a las provincias.

Según estimaciones de la consultora Invecq, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner dejó un déficit fiscal total del 6% del Producto Bruto Interno, cuatro puntos por encima del 1,9% que se había convenido en marzo del año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando renegociaron las deuda de U$S 44.000 millones.

Milei anunció el domingo una fuerte restricción del déficit fiscal porque "no hay más plata" para gastar. Por esto llamó a una drástica reducción de organismos del Estado, la revisión de los contratos en el último año, y privatizar varias empresas en manos públicas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo ayer que se "terminó eso de gastar más de lo que se tiene".

Más allá de eso, Caputo también se reunió con su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con quien debe enfrentar esa deuda con el FMI. Hasta octubre, la deuda del Estado Nacional había alcanzado la cifra récord de U$S 416.812 millones, con un aumentó U$S 12.680 millones respecto a septiembre.

Según el último informe del Ministerio de Economía, con esta suba, el promedio de aumento mensual alcanzó a U$S 2.740 millones en los últimos 12 meses, contra los U$S 2.000 que venía manteniendo hasta junio.

A estos pasivos se le deben sumar los U$S 30.000 millones que posee el Banco Central y los U$S 16.000 millones por el fallo de YPF. Sólo entre diciembre y abril inclusive, Economía debe hacer frente a vencimientos por $22,3 billones y U$S 18.513 millones, la mitad de ellos con el FMI.

> Macri no adhiere a la dolarización

El exmandatario Mauricio Macri consideró ayer que se debe "restablecer el equilibrio fiscal y salir de las restricciones cambiarias" antes de dolarizar la economía, pidió avanzar "hacia la unificación monetaria con Brasil" y señaló que "si el Mercosur va en serio" debe tener "las mismas reglas y la misma moneda, como la zona del euro".

"Tenemos que avanzar en una unificación monetaria con Brasil. La moneda única fortalecería más a la Argentina inicialmente, pero a los dos países a largo plazo", indicó Macri.

El fundador del Pro pidió entender "las ventajas simbólicas de la dolarización" pero hizo hincapié en que Ecuador -que tiene dolarizada su economía desde 1999- "volvió a tener un déficit fiscal" y en su lugar planteó que los países del Mercosur "compartan la misma moneda".

Macri reiteró su apoyo al presidente Javier Milei y calificó de "perfecto" el discurso que brindó en su asunción. Y reiteró que el país "no puede gastar más de lo que gana y eso es lo que hará en los próximos 90 días", una decisión para la cual -dijo- "hay aceptación pública".

> Buscan que el Senado elija autoridades

El Senado intentará esta semana resolver la designación de sus autoridades, especialmente quién ocupará la Presidencia Provisional, antes de que el presidente Javier Milei firme el decreto para convocar a sesiones extraordinarias que se desarrollarán durante los meses de verano. La intención es convocar a reunión de Labor Parlamentaria para hoy a las 15 para, con la anuencia de los jefes de todos los bloques, llamar a una sesión preparatoria que se llevaría a cabo este miércoles, revelaron a Télam fuentes de la Presidencia del Senado. El objetivo es elegir las autoridades de la Cámara en reemplazo de quienes renunciaron a sus cargos o terminaron sus mandatos.

Entre esos lugares se cuentan la Presidencia Provisional, que era ocupada por la peronista santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y renunció a ese cargo, y la Vicepresidencia primera, que quedó vacante tras el fin del mandato del misionero Maurice Closs. Además, el Senado también buscará ocupar las secretarías del Senado: la Parlamentaria y la Administrativa.

LLA pretende ocupar la Presidencia Provisional del Senado, segundo escalón en la sucesión presidencial, sobre todo luego de que Cristina Kirchner advirtiera que ese lugar le corresponde al oficialismo de turno. Sin embargo, el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, dijo en varias oportunidades que ese lugar debería corresponderle al sector mayoritario. UxP tiene 33 senadores, seguido por el radicalismo con 13 y LLA con siete.