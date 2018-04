Carrefour avanzó ayer en las negociaciones para implementar un programa de achique. Se trata de la apertura de 1.000 retiros voluntarios y el pago de indemnizaciones extra a cambio de que no haya despidos, como pretendía inicialmente la cadena de supermercados francesa.



El plan de reorganización empresaria fue conversado durante una nueva reunión en la sede de Alem 650 del Ministerio de Trabajo, de la que participaron funcionarios, representantes de la empresa y los abogados del sindicato de comercio, que lidera Armando Cavalieri.



"Las conversaciones están avanzadas. Se evalúan retiros voluntarios y si tienen que cerrar locales alquilados, el personal va a parar a otras sucursales", señaló el vocero de la Federación de Empleados de Comercio.



El encuentro fue encabezado por el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau y el director de Relaciones del Trabajo, Adolfo Zamudio. La cartera laboral informó que "se están sumando esfuerzos y explorando alternativas para lograr resguardar los puestos de trabajo y al mismo tiempo buscando una solución integral que garantice la sustentabilidad de la empresa".



Pero todavía no hay un acuerdo cerrado, por lo que las negociaciones continuarán este viernes a las 11 en una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Sucede que la empresa exige ciertas condiciones para darle un cierre al Proceso Preventivo de Crisis (PPC) abierto el jueves pasado. Entre otras cosas, todavía no está claro qué sucederá si los empleados se niegan a aceptar los retiros voluntarios.

