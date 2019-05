"¿Por qué Cristina Kirchner, una ladrona confesa, mide tanto? Yo no estoy hablando de la candidatura de Mauricio Macri. ¿Por qué a la Argentina le gusta tanto votar ladrones?". Con esos términos, Elisa Carrió se refirió en la noche de este jueves a la carrera electoral hacia octubre, en la que se mostró con una "suerte de desilusión" de haber "puesto el cuerpo por la conciencia de todos".

"Voten gente decente. Si van a votar ladrones, si van a volver al Faraón, no sé para qué cruzamos el Mar Rojo", dijo Lilita en el programa Ya Somos Grandes (TN), utilizando la referencia bíblica.

Además, Carrió aseguró que los empresarios que están en la causa de los cuadernos "están debilitando a Macri" y que la única "encuesta nacional van a ser las PASO y todo lo demás es comercio". También sostuvo el libro de Cristina Kirchner, "Sinceramente", expresa que "lo que viene es la venganza".

"El libro, me contaron, exprese ese resentimiento brutal. ¿Cómo lo voy a leer? Encima que tengo cuatro de presbicia... Prefiero leer a Chesterton", aseguró la líder de la Coalición Cívica una hora después de que Cristina Kirchner presentara el libro en la Feria del Libro ante una sala colmada.

Sobre el "plan V"

"El pedido por Vidal es para desestabilizar al presidente, Son grotescos, incluso gente de Cambiemos. Hay especuladores dentro y fuera de cambiemos que quieran debilitar para imponer candidaturas".

El ataque en Congreso

"Yo cuando bajo del Congreso pienso que el tiro puede venir de cualquier lado y aún adentro".

(...) "Me conmociona verdaderamente que empiece a pasar algo, que baleen a la gente por balear, que baleen a un diputado nacional a una cuadra del parlamento. Yo sé lo que es esa zona, hay un embudo. Es verdad que la Policía se está moviendo, pero esa zona es federal. Yo voy a la Cámara desde hace 15 años. Incluso había diputados en el menemismo que me decían: “Gorda, pará con lo de Armentano porque la mafia te mata”.

¿Será candidata?

"No voy a ser candidata a nada. Me hubiera gustado ser votada presidenta, oportunidad que le dan a todos menos a mí; pero ya no soy candidata. Estoy fuera de juego. No tengo la ambición de Cristina Kirchner".

Ley de Góndolas

"Si no sale la ley de Góndola lo voy a sacar a (Dante) Sica: pero le ley va a salir".

Supermercados

"Moreno arreglaba todo con los supermercados. Los supermercados son los que fijan el precio, no vayan a los supermercados, (...) Que haya quebrado Sancor es una vergüenza".

Macri

"Nunca vi un presidente con tanta decisión para cambiar. Ser hijo de Franco Macri es fuerte; yo nunca le hubiese dado la mano (a Franco) y él (Macri) tiene decisiones contra los laboratorios y las empresas".