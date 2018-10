La diputada Elisa Carrió salió a bajarle un tono a la interna que había iniciado dentro de la alianza Cambiemos. A través de las redes sociales envió un mensaje en el que negó que vaya a romper el espacio de Gobierno que incluye a los radicales y al PRO. "No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable", escribió en su cuenta de Twitter.

Además, agregó: "No rompo Cambiemos. La verdad no es buena ni mala, pero no tiene remedio".

El enojo de la diputada comenzó la semana pasada luego de las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, que había puesto en duda las prisiones preventivas a las que consideró abusivas incluso en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien tiene un pedido de prisión preventiva, acumula seis procesamientos y no esta detenida porque cuenta con fueros parlamentarios.

A esos se sumó el desplazamiento de tres directivos de la AFIP, por parte del director de la agencia Leandro Cuccioli. Los funcionarios tenían el respaldo de Carrió y según dijo la diputada le había pedido a Cuccioli "que los cuide".

En ese marco, ayer Carrió apuntó por primera vez contra el presidente Mauricio Macri. Dijo que perdió la confianza en el mandatario y amenazó: "Si esto no cambia, mi relación con Cambiemos será irreversible".