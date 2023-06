Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, encabezaba este domingo una movilización para pedir Justicia por su hija. Es la quinta concentración que hacen familiares y amigos de la joven de 28 años desaparecida desde hace 23 días. Al igual que en las anteriores, el punto de encuentro será la plaza central de la capital chaqueña. La consigna fue llevar la camiseta de Argentina con una estrella de color rosa, el color preferido de Cecilia.

Minutos antes de las 17, hora de la convocatoria, distintas personas se fueron acercando a la Plaza 25 de Mayo. “¿Dónde está Cecilia?”, podía leerse en los carteles. “Vine para darle fuerza a esa madre: luchadora, guerrera, leona”, sostuvo una de las asistentes. Otra se sumó: “Estoy acá porque necesitamos Justicia en el Chaco. Como mamá tengo un dolor muy grande y no es justo lo que pasó con Cecilia. Queremos que se sepa la verdad y que nos dejen de mentir”.

La primera en llegar fue la tía abuela de Cecilia, Mercedes Valois Flores. Lo hizo de la mano de un sobrino, y se la vio visiblemente emocionada. Los vecinos la recibieron al grito de “Justicia”. Un rato después llegó Gloria, acompañada del abogado Fernando Burlando quien, a diferencia de Juan Arregín y Sergio Briend, todavía no está constituido como querellante en el expediente. “Perpetua, perpetua”, se escuchó

Ya en el escenario, Gloria tomó el micrófono y, tras un saludo a la multitud que copó la plaza, dijo: “Me puso muy contenta ver a muchos hombres. Yo siempre decía: ¿Cómo puede ser que en las marchas seamos solos mujeres? ¿No hay padres, hermanos, esposos? Hoy se jugaron. Así me gusta. Acompañen a sus mujeres. No tengan miedo. El miedo paraliza y esta gente gobierna por el miedo. Si tienen ese poder es porque ustedes se lo dieron. Ese dinero que manejan es del Estado. Y si mañana ustedes eligen que no lo sigan haciendo, no lo van a hacer más. Ustedes tienen el poder. El pueblo manda”, sostuvo.

Inmediatamente los allí presentes comenzaron a gritar: “No estás sola”. En la marcha, Gloria estuvo acompañada por distintos familiares que también reclamaban Justicia, entre ellos, los padres de Milagros Cortillo, una joven que falleció el 16 de mayo pasado por un caso de presunta mala praxis en el Hospital Perrando. También dijeron presente algunos ex combatientes de Malvinas.

A través de sus redes sociales, Gloria pidió que la acompañen en la movilización para esta tarde y solicitó que todas las personas que tienen la camiseta de la Selección Argentina, le coloquen una estrella rosada que diga “Justicia por Cecilia”, como “símbolo de los sueños que le robaron”. Pasadas las 17, la mujer llegó alzando la suya donde podían leerse tres estrellas con los deseos inconclusos de su hija: “Quería casarse en la playa. Quería conocer la bombonera. Quería ser mamá”.

Si bien Gloria había anticipado que iban a caminar al Departamento de Violencia Familiar y de Género, donde está alojada Marcela Acuña, Gloria después se echó atrás ante la posibilidad de que hubiera “infiltrados” que ocasionaran disturbios.

“Las marchas que quiero hacer son pacíficas. Las manifestaciones que quiero hacer son artísticas. No voy a ir a la comisaría porque no quiero provocar. Soy pacifista, pido Justicia y no venganza. Yo no me impongo, yo me manifiesto. si hacemos lo mismo que hacen ellos es una guerra de pobres contra pobres. Quien quiera ir va. Yo no voy a ir”, sostuvo.

Acto seguido se realizó una coreografía de danza que finalizó con un emotivo abrazo de parte de todos los bailarines hacia Gloria. Muchos de ellos conocieron a Cecilia.

Pasadas las 18 comenzó la marcha. “Estamos con vos, mamá”, le gritaban algunos Gloria. En charla con Infobae, una de las allí presentes aseguró: “Al igual que todos los que estamos acá, lo único que buscamos es Verdad y Justicia, que esto no quede impune, que no haya más Cecilia, que no haya más desaparecidas, porque nos queremos vivas a todas”.

Antes de arrancar a marchar, Gloria pidió que se cantara el himno Nacional. Luego habló con los medios y sostuvo: “Dentro del dolor, me siento apoyada. Nada me va a devolver a mi hija. Ni siquiera que ellos vayan a perpetua. Pero por lo menos me van a dar la seguridad de que a otra chica no le va a pasar los mismo”.

Finalmente, comenzaron a bordear la plaza detrás de una caravana encabezada por la madre y la tía abuela de la víctima que sostenían una bandera que decía “Justicia por Cecilia”. Como se hizo en el resto de las marchas, pasaron por la Casa de Gobierno. Allí se detuvieron un instante a cantar: “Que se vaya Coqui (Capitanich)”. Luego pararon frente a la Catedral y personas que llegaron desde la provincia de Corrientes, le entregaron a Gloria una figura de la Virgen de Itatí.

Cerca de las 19.20, Gloria y Mercedes se retiraron de la marcha. Debido a las altas temperaturas en Chaco, la tía abuela de Cecilia comenzó a sentirse mal. Tras subirse a una camioneta se fueron en medio de aplausos.