Amado Boudou, el ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner, escuchará este martes la sentencia en el juicio que afrontó acusado de cohecho, entre otros delitos, en la venta de la principal imprenta de billetes de Argentina.

Los cuatro jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires darán a conocer su veredicto en el caso durante el mediodía, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ). Boudou, de 55 años, está acusado de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos", delitos que prevén penas de uno a 12 años de prisión, por la venta en 2010 de la ex empresa Ciccone Calcográfica a un fondo de inversión que para la Justicia estaría vinculado al ex vicepresidente.

Además de Boudou escucharán la sentencia del tribunal el amigo del ex vicepresidente y empresario José María Nuñez Carmona, que figuró como titular del fondo de inversión The Old Fund; Alejandro Vandenbroele, el ex jefe de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Rafael Resnick Brenner; el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Lorenzino y el ex dueño de la imprenta Nicolás Ciccone.

Fuente: Perfil