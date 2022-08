El Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que juzga a Cristina Fernández de Kirchner por el caso Vialidad, rechazó todas las recusaciones que las defensas habían presentado contra jueces y fiscales que intervienen en el juicio a la vicepresidenta. Primero, Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, había recusado al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu por jugar en un mismo equipo de fútbol y haber participado de torneos en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri. Después, otras defensas cuestionaron al fiscal que colabora con Luciani en el caso, Sergio Mola, por supuestos nexos con el macrismo (una visita a la Casa Rosada y porque a su jura como fiscal asistieron funcionarios del Pro).

Finalmente, en la audiencia del viernes, Beraldi pidió el apartamiento del juez Jorge Gorini por haber ido a reuniones con Patricia Bullrich cuando ella era ministra de Seguridad de la presidencia macrista, que impulsó la denuncia.

Minutos después de las 23.00 de viernes, el TOF 2 desestimó cada uno de los planteos. El TOF 2 está integrado por los jueces Giménez Uriburu, Gorini y Andrés Basso.

"Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta carente de prueba", señalaron los jueces Gorini y Basso en su resolución.

En la audiencia del viernes Luciani y Giménez Uriburu señalaron que no son amigos. Que trabajaron juntos, que integran el equipo de fútbol (bautizado como) Liverpool pero que no tienen amistad. El fiscal también señaló que no tiene relación con Macri y que así como comparte una actividad deportiva con Giménez Uriburu también tuvo actividades académicas con funcionarios de este gobierno.

Por su parte, Giménez Uriburu sostuvo que la última vez que fue a jugar a la quinta de Macri fue en 2017, antes de salir sorteado para intervenir en el juicio y que nunca tuvo contacto con el expresidente. También que en ese lugar se juegan campeonatos desde los años 80 y que pasaron gran cantidad de equipos y de personas, por lo que los que iban no era porque tenían una amistad con Macri.

Los jueces Gorini y Basso señalaron que las recusaciones fueron presentadas fuera de plazo. Los magistrados señalaron que si bien la información se hizo masiva esta semana todos los datos estaban disponibles para las partes: los antecedentes de Luciani y Giménez Uriburu en las páginas oficiales del Poder Judicial, que integran el equipo Liverpool en su página de Facebook que es abierta, la jura de Mola publicada en el sitio de noticias fiscales y el registro de entradas a la Casa Rosada había sido publicado por Poder Ciudadano.

Mola contestó en la audiencia que su reunión en Casa Rosada fue por un tema de su función como fiscal por un tema del aeropuerto de Ezeiza. Se trató de un encuentro oficial y que así quedó registrada con su nombre y documento porque no había nada que ocultar.

En cuanto a las reuniones de Gorini y Bullrich (miembro del Gobierno que impulsó la denuncia) el tribunal destacó que esos encuentros, "que se remontan años atrás", están publicados en el Registro de Audiencias en el ámbito del Poder Ejecutivo, una base de datos a la que cualquiera puede acceder. Se espera que los acusados lleven sus planteos a la Cámara de Casación.

En la causa Vialidad, se presume que Cristina cometió direccionamiento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de las constructoras del empresario Lázaro Báez en esa provincia. En 2016 (presidencia macrista) se originó todo por unas auditorías oficiales por obras licitadas durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina.

¿Y los alegatos?

Las defensas reclamaban que se convocara a otros magistrados para decidir, pero el TOF 2 no lo hizo. Rechazó todos los cuestionamientos y el juicio sigue adelante. Mientras tanto, el cronograma del proceso no se afectará y los fiscales continuarán con su alegato.