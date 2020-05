El Gobierno, a través de la ministra de Justicia, Marsela Losardo, tomó nota del fuerte cacerolazo del jueves contra la liberación masiva de presos por el riesgo de coronavirus e intentó poner paños fríos sobre un tema caliente. Además, reveló que está acondicionando gimnasios para alojar a los liberados y evitar así que regresen a sus casas.

Losardo dijo en diálogo con TN que "no hay una liberación masiva mas allá de algunos casos que son de importancia y en los que hubo ciertos errores".

"Yo creo que el cacerolazo describe una preocupación de la gente", dijo Losardo. "Toda manifestación hay que entenderla", continuó.

Sergio Massa pedirá el juicio político de 3 jueces por liberar reos.

"Gran parte de la ciudadanía tiene derecho a manifestarse, pero tenemos que informar correctamente: se están diciendo cosas que no son exactamente como ocurren. Deberíamos aclarar que no hay una liberación masiva, mas allá de algunos casos que son de importancia y en los que hubo ciertos errores", sostuvo.

La ministra hizo hincapié en que "el Poder Ejecutivo no detiene ni encarcela gente: es una tarea del Poder Judicial". "Me parece injusto que hagan cargo al Ejecutivo de cosas que no tiene nada que ver", sentenció.

Las declaraciones de la funcionaria fueron en línea con el mensaje del presidente Alberto Fernández, que negó en Twitter que organicen "una salida masiva de detenidos" e indicó que las excarcelaciones "están en manos de los tribunales". "Estamos viviendo un momento de encierro y angustia, si encima planteamos temas y no los explicamos, como por ejemplo que hay un plan sistemático para liberar presos por parte del Ejecutivo, me parece que es un error. No es una verdad y encima no ayuda", afirmó.

La ministra reiteró que "no está de acuerdo" con la excarcelación de presos: "Nadie puede estar de acuerdo con que los violadores y homicidas estén por la calle". Sin embargo, enfatizó en que "hay que preguntarles a las personas que toman esas decisiones".

"Deberán explicar aquellos que tomaron esas medidas. Cada uno es responsable de sus actos y por eso está la división de poderes", afirmó.

Por último, adelantó que el Gobierno está montando espacios en gimnasios para evitar que los presos regresen a sus casas. "Ya tenemos 200 camas y estamos viendo de hacer hospitales especiales también", concluyó.

El cacerolazo para rechazar la liberación de presos con la excusa del coronavirus también se sintió en los bastiones peronistas del conurbano.

A diferencias de otros reclamos que quedaron limitados a la Ciudad de Buenos Aires, este cacerolazo fue fuerte, largo y sostenido. Sin banderías políticas, miles de personas en la ciudad, el conurbano bonaerense y casi todas las ciudades del país, realizaron el jueves por la noche un masivo cacerolazo en repudio a que los presos sean excarcelados y reciban el beneficio de la prisión domiciliaria con la excusa de la propagación de la pandemia del coronavirus.