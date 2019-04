Cerraron los comicios en Santa Fe y hay expectativa por los resultados de las PASO en uno de los distritos electorales más importantes del país. La única interna se llevó a cabo en el peronismo y fue protagonizada por el senador Omar Perotti y la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa.

En tanto, el socialismo espera que su candidato, el ex gobernador Antonio Bonfatti, logre superar la cantidad de votos de la interna peronista, y Cambiemos, con José Corral como candidato a gobernador, obtener un piso de votos altos que le permita posicionarse como una fuerza competitiva para las elecciones generales del 16 de junio.

Desde el gobierno de Santa Fe le anticiparon a Infobae que los resultados se conocerándespués de las 22 y que el escrutinio será lento por la cantidad de listas que están participando de los comicios y los múltiples cargos que hay en juego. Si la elección es muy pareja, la tendencia recién se confirmará a la medianoche.

El ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, sostuvo que la primera "tendencia firme" del escrutinio se conocerá "más o menos a las dos de la mañana". En ese sentido, aclaró que en algunas categorías electorales, como la de gobernador, los resultados del recuento de votos "pueden estar antes".

El director de Reforma Política y Constitucional provincial, Oscar Blando, había anticipado ayer que la tendencia de los resultados se conocería a la medianoche de este domingo. "Es una competencia compleja, con muchas listas de precandidatos a diputado provincial y a concejal", puntualizó el funcionario. Y agregó: "Por eso hacemos hincapié en que las tendencias se darán a partir de la medianoche".

Los principales precandidatos a gobernador de la provincia emitieron su voto por la mañana en las PASO que definirán los candidatos para las elecciones generales.

Para llevar a cabo el proceso electoral fueron designadas 24.759 autoridades para 8253 mesas de votación en las en las 1414 escuelas habilitadas.

Omar Perotti, precandidato a gobernador del frente peronista Juntos, sostuvo que unas vez superadas las PASO habrá unidad entre su sector y el de Bielsa. "No se va a dividir lo que la gente ha unido, que no tengamos una lista única no significa que no se alcanzó la unidad, acá no va a haber ganadores ni perdedores, hay que ir a ganar en junio", explicó.

El senador, que seguirá el escrutinio en la ciudad de Santa Fe, consideró que la gente vive "momentos de incertidumbre que se vuelcan a la mesa familiar" y afirmó que "la gente perdió seguridad por el avance del delito y del narcotráfico".

La dirigente rosarina María Eugenia Bielsa dijo que "la campaña se vivió muy bien dentro del espacio, con absoluta coherencia, y debe haber sido una de las campañas donde más aprendimos". Además, advirtió que "hoy es un día para votar, para cuidar nuestro voto, para votar al candidato que nos representa y después exigir el respeto a ese voto".

Por otra parte, Antonio Bonfatti, afirmó esta tarde que "hay que hacer un cambio de ciclo" y preocuparse por lo que "más afecta", que es "la falta de trabajo". "Hay que hacer un cambio de ciclo y preocuparnos por lo que más afecta, que es la falta de trabajo. Nosotros vamos a proponer trabajo para que los jóvenes tengan la posibilidad de esperanza y terminar con la pobreza estructural" aseguró.

Bonfatti adelantó que en caso de ser elegido nuevamente gobernador de la provincia defenderá "los 12 años de gestión socialista" al mismo tiempo que propondrá a los santafesinos comenzar "un nuevo ciclo". "Ya hemos cumplido en estos doce años con la infraestructura básica de la provincia, lo que tiene que ver con la salud, educación, rutas, con edificios de la cultura y la justicia. Pero ahora viene un nuevo tiempo", indicó.

El candidato de Cambiemos, José Corral, señaló que las PASO de este domingo son "simplemente un momento más en una campaña que termina el 16 de junio" con los comicios generales. "Es un momento del camino hacia el 16 de junio, en el que estoy seguro que vamos a ganar las elecciones, pero es veda, no me hagan hablar", indicó.