Unos 7,5 millones de trabajadores informales, monotributistas de las categorías A y B y trabajadoras de casas particulares comenzarán a recibir la semana próxima el Refuerzo de Ingresos de $18.000, a pagarse en dos cuotas de $9.000, como un mecanismo para proteger y mejorar los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, informaron esta tarde en el Palacio de Hacienda.



Se suman así a los 6,1 millones de jubilados y jubiladas que ya están recibiendo el bono de hasta $12.000 en una única cuota, junto con sus haberes, por lo que, en total, 13,6 millones de personas recibirán el Refuerzo de Ingresos entre mayo y junio y que verán complementados sus ingresos a partir de esta política.



La medida contempla una inversión social de unos $206.000 millones y se suma a las políticas implementadas anteriormente para asistir a los sectores más vulnerables, como el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el incremento de las asignaciones, adelanto del paritarias y bono de $6.000 para jubilados, jubiladas y pensionados en el mes de abril, informó el Ministerio de Economía.



Según explicaron desde la cartera que conduce Martín Guzmán, esta política se enmarca "en el contexto de la aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania".



La inscripción al Refuerzo de Ingresos canalizada vía Anses finalizó el sábado pasado, con la recepción de pedidos de inscripción de 11,8 millones de personas, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad, etc.



"Además, otras 2,7 millones de solicitudes fueron denegadas luego de realizar los controles socioeconómicos y patrimoniales correspondientes (gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, etc)", detalló Economía.



El refuerzo de Ingresos se otorga a trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares por un monto de $18.000, en dos cuotas a pagarse en mayo y junio, y otro de $12.000 para quienes perciben hasta dos jubilaciones mínimas en mayo, en una única cuota.