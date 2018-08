Este lunes arranca la segunda edición del año del Travel Sale, se trata de días en los que la industria de los viajes publicará ofertas exclusivas para aprovechar hasta el 2 de septiembre. Se esperan descuentos de entre el 25% y el 60%.

En la iniciativa, impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CAECE) y el Ministerio de Turismo de la Nación, participan agencias de viaje, líneas aéreas, empresas de transporte, entre otros.

Algunos consejos para encontrar las mejores ofertas:

1- Fechas y destinos: es importante estar abierto a diferentes alternativas y fechas, una mayor flexibilidad te permitirá elegir el precio más bajo.

2- Cuidado con las agencias, revisá en la página web de Travel Sale que esté inscripta y que esté habilitada por el Ministerio de Turismo.

3- Tené en cuenta qué límite tiene tu tarjeta de crédito: un presupuesto bien pensado permitirá que elijas las ofertas a conciencia y que en el proceso de compra todo salga bien. Las ofertas atractivas son las que primero se van, y si tu tarjeta no te permite hacer la compra, puede que no vuelvas a encontrarte con las mismas horas después.

4- Tené en cuenta que existen destinos que eligen visa, pasaporte, vacunas o inmunizaciones que requieren tiempo, por lo que muchos destinos de último momento podrían estar descartados si no tenés toda la documentación en regla.

5- Probá combinaciones: aunque el tiempo podría no ser tu mejor amigo, ya que las ofertas son limitadas, si tenés en cuenta que viajar los viernes, sábados o domingos, pueden ser los días más costosos, podrías probar y optar por días de entre semana para reducir costos, en lugar de quedarte con la primer oferta que veas.

6- Excursiones: aprovechar paquetes puede ser mucho más económico que tratar de pagar las adiciones a tu viaje una vez que estés en el destino.

7- Los hoteles con todo incluido, pueden significar un descuento significativo con relación a los pagos en destino, y a los restaurantes de la zona, por ejemplo. En este punto, sucede lo mismo que con las excursiones.

8- Tener referencias de los precios fuera de estos días de oferta te ayudará a verificar que realmente estés frente a un descuento, y no simplemente frente a un paquete armado que promete ser barato. Revisá otras páginas antes de ingresar a los descuentos especiales.

9- Prestá atención con la letra chica, las ofertas pueden incluir restricciones en cuanto a cambios de fecha, devoluciones, etc., y si se suman algunos ítems al costo, puede que al final no sea tan económico como se presentaba en un principio.

10- Cuidado con las expectativas: este punto es similar al N°8, es posible encontrar buenos precios, pero como todos los precios han subido, estos no serán la excepción y es posible que no encuentres los precios que esperabas si hace mucho que no revisás costos de viajes.