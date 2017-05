La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se reunió ayer en Atenas con el presidente del Parlamento de Grecia, Nikos Vutsis, y el primer ministro de ese país, Alexis Tsipras, y volvió a condenar el fallo de la Corte Suprema argentina, que habilitó a represores de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad a solicitar la reducción de sus penas. Cristina consideró que se trata de un fallo que ‘viola la Constitución, tratados internacionales y la jurisprudencia anterior, y por el que podrían quedar libres 700 represores que están cumpliendo condenas por desaparición forzada de personas, torturas y las más graves violaciones a los derechos humanos‘. Y después siguió su raid con una disertación ante un auditorio de unas 800 personas en un acto organizado por la coalición gobernante griega Syriza.



En esa presentación CFK dio a su auditorio una insólita explicación de la derrota del kirchnerismo en manos de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015.



“La pregunta es por qué hay hoy en mi país un gobierno neoliberal”, fue el interrogante retórico que disparó Cristina desde el púlpito del teatro griego en el que fue única oradora. “Lo que pasó fue que no se entendieron muchos procesos que llevamos a cabo. No pudimos hacerle ver al conjunto de la sociedad que, en realidad, su mejor posición económica era parte de ese proceso. Y esos jóvenes de veintipico que entraron a trabajar a las fábricas creyeron que era un mérito propio‘, agregó. Por otra parte, Fernández de Kirchner aseguró que ‘siempre he sido una firme partidaria de las inclusiones‘ en alusión a sus recientes declaraciones en las que dio a entender que se ‘excluía‘ de un nuevo armado electoral hacia octubre. ‘Nunca creo en las exclusiones, por definición. Es más, siempre he sido una firme partidaria de las inclusiones‘, sostuvo desde Grecia. Además, sugirió que lo que dijo en el acto gremial del jueves pasado en Argentina fue malinterpretado, al considerar que ‘las palabras tienen que ser tomadas en los contextos y discursos que uno los dice‘.